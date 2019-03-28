保時捷首款電動車Taycan 上市前已接500台訂單

2019-03-28 19:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ╱即時報導



Porsche首款全電動跑車Taycan，在Porsche 70年的跑車歷史中，是Zuffenhausen第一部純電能驅動的保時捷跑車。這輛即將推動保時捷邁入跑車性能的嶄新境界的純電動車，將於今年9月進行全球首演。