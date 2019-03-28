保時捷首款電動車Taycan 上市前已接500台訂單

相關新聞
合併是生技轉型的萬靈丹？ 安成藥創生技私有化首例2019-03-28 14:49
12名員工拚到3756人 信實保全掃廁所到興櫃2019-03-28 14:43
2018電商成績單出爐：momo表現突出 PChome集團虧損擴大2019-03-28 13:48
智伸科第2季起看逐季增溫 今年業績衝高2019-03-28 11:58
管理錦囊／爭功諉過 不得人心2019-03-28 02:45
創新平台／快篩二手玩具 把關孩童安全2019-03-28 02:45
業務最前線／談判框架 致勝關鍵2019-03-28 02:45
連鎖效應／精品化教育 也要學會接地氣2019-03-28 02:45
倒數四天 創業之星報名要快2019-03-28 00:39
侯友宜出擊 新北招商報捷2019-03-27 23:50
全聯衝千店 大搶「五金」商機2019-03-27 23:17
全聯董座林敏雄：永遠缺千名員工2019-03-27 23:17
巨大登山電動自行車 一輛40萬元2019-03-27 23:17
YAMAHA入股台機器人廠2019-03-27 23:17
和泰神車改款降價 衝銷量2019-03-27 23:08
羽絨家族第三代 發光發熱2019-03-27 23:06
中國大陸食品通路商來台 首選休閒食品與鳳梨2019-03-27 18:22
銷售神車ALTIS大改款上市 69.8萬元起2019-03-27 15:59
限塑商機 機械董事長發明竹纖維吸管業績直立式成長2019-03-27 15:28
2018台灣餐飲白皮書：去年開店王是「餐酒館」2019-03-27 15:22
義美85週年 高志明：將搶攻生技咖啡市場2019-03-27 14:15
與米其林擦身而過 邱泰翰連虧七年的三個體悟2019-03-27 13:31
「金店面」真的生鏽了嗎？6都店面成交總額5年衰退45%2019-03-22 10:19
終於轉虧為盈 台灣交友網始祖 翻身最強飆股轉型記2019-03-22 10:16
跨境電商女王朱佳期 月入千萬的奇幻人生2019-03-22 08:49
5天賣出17億票房 國片《比悲傷更悲傷的故事》為何在中國爆紅？2019-03-21 13:45
大同轉投資大傷 百年老店面臨內憂外患2019-03-27 22:29
京華城二度標售取消罰則 中石化盼賣在最高點2019-03-27 20:09
國城建設位於亞洲新灣區160億建案 引進米其林餐廳2019-03-27 16:40
新Altis改款上市 再降價至69.8萬元2019-03-27 15:49
巨大董座：電動自行車引擎啟動 展開新一波成長趨勢2019-03-27 14:32
元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線2018-12-03 00:00
熱門文章
華為拉貨 台系鏈Q2大進補2019-03-28 01:11
頭一遭！處分書寫不好 金管會解職何壽川被政院打回票2019-03-28 17:25
賣違法機上盒 重罰2019-03-28 02:29
侯友宜出擊 新北招商報捷2019-03-27 23:50
今年報稅省一筆！ 7大減稅優惠別錯過2019-03-28 17:22
台灣Pay進軍小七！掃碼付款享20%現金回饋2019-03-28 12:18
合併？分開？股利計稅 「94萬」當分界2019-03-28 14:53
你的資產多久翻一倍？ 這法則讓你三秒算出來2019-03-28 16:33
大同轉投資大傷 百年老店面臨內憂外患2019-03-27 22:29
公股銀員工持股信託 啟動2019-03-28 02:44
二林精機園區環評 翻案未過2019-03-27 23:28
保護民眾個資 金管會將監理雲端資料2019-03-27 23:28
統一集團高層異動 羅智先：員工不能只玩一顆球2019-03-28 17:25
政院拍板 農地新違章工廠「殺無赦」2019-03-28 11:38
全聯衝千店 大搶「五金」商機2019-03-27 23:17
燿華砸10億重建土城一廠 估創500職缺2019-03-27 23:47
保險業資金活化 財部想解方2019-03-28 02:44
京華城二度標售取消罰則 中石化盼賣在最高點2019-03-27 20:09
壽險業淨值比失真？ 顧立雄釋疑2019-03-28 02:44
二林環評又被退 柯拔希：不排除終止開發案2019-03-27 23:46
和泰神車改款降價 衝銷量2019-03-27 23:08
華為P30旗艦機亮相 大立光、台積電可望受惠2019-03-28 08:59
三井LaLaport購物中心啟動開發 台糖力邀到高雄投資2019-03-27 21:01
大同去年大虧 市場派：續爭經營權2019-03-27 22:01
未分配盈餘營所稅 今年仍按舊制申報2019-03-28 02:29
退休自主投資專案 八投信入圍2019-03-28 01:55
群聯：NAND價格 本周是谷底2019-03-27 23:45
英飛凌無預警下修財測 台廠半導體供應鏈恐受波及2019-03-28 11:27
海洋風電攜台廠 建置首批塔架預組裝錨定系統2019-03-28 11:55
北富銀推新卡 不怕AppleCard競爭2019-03-28 02:44
華為挑戰三星 搶攻歐洲市占2019-03-28 01:12
保險公司競賣高利率保單 顧立雄：大股東拿錢來增資2019-03-28 12:40
正崴土城擴產計畫 仍在評估中2019-03-27 23:46
智慧城市展 遠傳秀5G應用2019-03-27 23:17
全聯董座林敏雄：永遠缺千名員工2019-03-27 23:17
保險業「大魔王」來了 壽險業財報風險 立委促正視2019-03-27 23:50
想賣高利率保單 金管會：大股東就要大幅增資2019-03-28 12:28
LINE Bank喊資料落地台灣 金管會：要確保資料監理得到2019-03-28 08:52
投顧：華映綠能下市 大同公司市場派之爭恐加劇2019-03-27 23:14
12名員工拚到3756人 信實保全掃廁所到興櫃2019-03-28 14:43
留言