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看好高雄房市熱度 中石化加快土地開發腳步

2019-03-28 18:05聯合報 記者王昭月╱即時報導

中石化去年定調為「土地開發元年」，朝石化本業及土地開發進行雙主軸發展，其中位在高雄70期重劃區及鄰近亞洲新灣區的「特貿六」及「商四」等土地都已進入重劃開發階段，一 心路一筆400坪土地更將規畫建造「首換型」大樓產品，主打中高端消費客層。

中石化擁有不少土地資產，活化資產是公司既定的經營目標，目前除呼應新南向政策，在緬甸仰光進行新市鎮開發外，國內則以高雄亞洲新灣區的地產做為開發重點。

在「韓流效應」帶動下，高雄市政府先前大力推動的「亞洲新灣區」仍是房地產開發熱區，其中中石化在高雄94期重劃區「特貿五A用地」即占地20公頃，高雄70期重劃區「特貿六用地」占地7公頃，前者計畫開發為住商區，後者考慮開發為住宅區。

中石化財務協理暨發言人陳穎俊說，公司位在雄前鎮區一心一路及205兵工廠間的特貿六用地，預計今年8月可完成重劃，取回土地後會視市場評估後續的開發作業。至於占地約400坪的商四土地，預計今年7月取得建照，將與旗下建設公司規畫建造「首換型」大樓層品，愈高樓層，坪數愈大，戶數愈少，鎖定中高端客層入住。

至於中石化高雄前鎮舊廠區，現已變更為多功能經留園區特定區用地，其中的4000坪會租給一功建設15年，興建為美式商場，這個合作模式可望為中石化的營收帶來正面效益。

中石化在高雄鄰近亞洲新灣區精華地段，擁有近30公頃土地。圖／中石化提供
中石化在高雄鄰近亞洲新灣區精華地段，擁有近30公頃土地。圖／中石化提供
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中石化財務長兼發言人陳穎俊（見圖）表示，石化本業及土地開發，是中石化在海內外雙向...
中石化財務長兼發言人陳穎俊（見圖）表示，石化本業及土地開發，是中石化在海內外雙向佈局的重要策略。記者王昭月／攝影
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中石化重劃區

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