統一集團高層異動 羅智先：員工不能只玩一顆球

2019-03-28 17:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



統一集團28日舉行聯合發表會，董事長羅智先親上火線，持續維持「做深、做大、做強」的策略，統一要做自己、不打價格戰。對於高階經理人變動，羅智先不認為是很頻繁調動，只是剛好同一時間點，恰巧是相同年紀人面臨同一個問題，才會讓外界覺得頻繁調動。

統一2018年合併營收4314.45億元，年成長7.9%，稅後純益 174.42 億元，每股純益為3.07元，去年毛利率33.67%，連續6年維持在30%，並創歷年新高；擬配發每股現金2.5元。

針對大陸市場未來策略，羅智先表示，產品夠好才是最重要的，統一的策略是「求質不求量」，而且不求量不代表不能成長，統一要追求的是不同的體質。再度定調統一「做深、做大、做強的策略」。

速度不是統一要走的路，走的快不見得走的好，有時候求快就不容易做好，統一寧可選擇做好；就像三年前統一希望能做自己，不加入同業的價格戰。統一在台灣擁有通路優勢，台灣以外的市場還需努力；併購是選項之一，但不會為了併購而去併購。