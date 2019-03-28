台灣運彩冠名贊助輔大棒球隊 首支甲組成棒隊亮相

2019-03-28 17:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



社會甲組成棒賽事今年不一樣！台灣運彩為扎根體育，透過體育署的體育運動贊助資料庫媒合平台，贊助輔仁大學棒球隊，這是首支冠名「台灣運彩」的棒球隊，未來輔仁大學棒球隊參與台灣社會甲組成棒等級賽事時，將以「台灣運彩棒球隊」名義出賽，誓言爭取最高榮譽。

今(28)日下午在媒人體育署的見證下，台灣運彩與輔仁大學棒球隊完成冠名贊助合作儀式，「台灣運彩棒球隊」正式成立。

台灣運彩扎根體育不遺餘力，不僅在彩券銷售上全力衝刺，屢次創下銷售紀錄，五年多來挹注國家運動發展基金超過150億元，並連續兩年榮獲體育署頒發「體育推手獎銀質獎」，落實取之於社會、用之於社會的精神。

台灣運彩成立以來首次冠名贊助國內大專院校棒球校隊，與輔仁大學攜手合作，希望能夠長期協助輔仁大學棒球隊持續培育更多國內棒球好手，讓學生能更安心讀書、專心打球，也將替台灣運彩及輔仁大學在更多賽事爭取最高榮譽。

輔仁大學棒球隊成立於1976年，是培育國內優秀棒球選手的搖籃，校長江漢聲表示，為了能夠持續招募具潛力的優秀人才加入輔仁大學棒球隊，強化棒球隊的實力，與企業長期合作，讓好的球員打球無後顧之憂。

他感謝台灣運彩的支持，讓棒球隊有充裕的資源能夠運用，更感謝體育署的體育運動贊助資料庫媒合平台，讓台灣運彩與輔仁大學攜手合作，共同為國內的棒球發展盡一份心力。

輔仁大學棒球隊總教練葉志仙老師帶領全體球員一同出席記者會，現場由四位輔大球員共同展示全新球衣，無論是代表台灣運彩或是輔仁大學的球衣，皆以台灣運彩的企業色紅、白、黃搭配進行設計，就是要感謝台灣運彩對輔大的贊助，尤其身著紅色球衣，更讓人覺得滿滿的活力注入，就能打出更好的成績。