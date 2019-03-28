親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

韓國瑜出來選總統 千金韓冰說：家裡還有衣服要洗

在最美的一刻謝幕：鈴木一朗引退的侘寂美學

台灣運彩冠名贊助輔大棒球隊 首支甲組成棒隊亮相

2019-03-28 17:19經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

社會甲組成棒賽事今年不一樣！台灣運彩為扎根體育，透過體育署的體育運動贊助資料庫媒合平台，贊助輔仁大學棒球隊，這是首支冠名「台灣運彩」的棒球隊，未來輔仁大學棒球隊參與台灣社會甲組成棒等級賽事時，將以「台灣運彩棒球隊」名義出賽，誓言爭取最高榮譽。

今(28)日下午在媒人體育署的見證下，台灣運彩與輔仁大學棒球隊完成冠名贊助合作儀式，「台灣運彩棒球隊」正式成立。

台灣運彩扎根體育不遺餘力，不僅在彩券銷售上全力衝刺，屢次創下銷售紀錄，五年多來挹注國家運動發展基金超過150億元，並連續兩年榮獲體育署頒發「體育推手獎銀質獎」，落實取之於社會、用之於社會的精神。

台灣運彩成立以來首次冠名贊助國內大專院校棒球校隊，與輔仁大學攜手合作，希望能夠長期協助輔仁大學棒球隊持續培育更多國內棒球好手，讓學生能更安心讀書、專心打球，也將替台灣運彩及輔仁大學在更多賽事爭取最高榮譽。

輔仁大學棒球隊成立於1976年，是培育國內優秀棒球選手的搖籃，校長江漢聲表示，為了能夠持續招募具潛力的優秀人才加入輔仁大學棒球隊，強化棒球隊的實力，與企業長期合作，讓好的球員打球無後顧之憂。

他感謝台灣運彩的支持，讓棒球隊有充裕的資源能夠運用，更感謝體育署的體育運動贊助資料庫媒合平台，讓台灣運彩與輔仁大學攜手合作，共同為國內的棒球發展盡一份心力。

輔仁大學棒球隊總教練葉志仙老師帶領全體球員一同出席記者會，現場由四位輔大球員共同展示全新球衣，無論是代表台灣運彩或是輔仁大學的球衣，皆以台灣運彩的企業色紅、白、黃搭配進行設計，就是要感謝台灣運彩對輔大的贊助，尤其身著紅色球衣，更讓人覺得滿滿的活力注入，就能打出更好的成績。

輔大棒球隊培育多位優秀的棒球菁英，包含旅日名將郭源治、莊勝雄，中華棒協副理事長林華韋，現役職棒球員則有中信兄弟周思齊、王威晨、彭識穎等人，都是輔大棒球隊知名校友。

台灣運動彩券28日下午舉行冠名贊助輔大棒球隊記者會。圖／台灣運彩提供
台灣運動彩券28日下午舉行冠名贊助輔大棒球隊記者會。圖／台灣運彩提供
分享

輔仁大學體育輔大

相關新聞

統一集團高層異動 羅智先：員工不能只玩一顆球

2019-03-28 17:25

合併是生技轉型的萬靈丹？ 安成藥創生技私有化首例

2019-03-28 14:49

12名員工拚到3756人 信實保全掃廁所到興櫃

2019-03-28 14:43

智伸科第2季起看逐季增溫 今年業績衝高

2019-03-28 11:58

管理錦囊／爭功諉過 不得人心

2019-03-28 02:45

創新平台／快篩二手玩具 把關孩童安全

2019-03-28 02:45

業務最前線／談判框架 致勝關鍵

2019-03-28 02:45

連鎖效應／精品化教育 也要學會接地氣

2019-03-28 02:45

倒數四天 創業之星報名要快

2019-03-28 00:39

侯友宜出擊 新北招商報捷

2019-03-27 23:50

全聯衝千店 大搶「五金」商機

2019-03-27 23:17

全聯董座林敏雄：永遠缺千名員工

2019-03-27 23:17

巨大登山電動自行車 一輛40萬元

2019-03-27 23:17

YAMAHA入股台機器人廠

2019-03-27 23:17

和泰神車改款降價 衝銷量

2019-03-27 23:08

羽絨家族第三代 發光發熱

2019-03-27 23:06

中國大陸食品通路商來台 首選休閒食品與鳳梨

2019-03-27 18:22

銷售神車ALTIS大改款上市 69.8萬元起

2019-03-27 15:59

限塑商機 機械董事長發明竹纖維吸管業績直立式成長

2019-03-27 15:28

2018台灣餐飲白皮書：去年開店王是「餐酒館」

2019-03-27 15:22

婦幼節商機 電商業績看增10%

2019-03-27 14:42

去年台灣人開餐廳 最愛餐酒館

2019-03-27 14:42

義美85週年 高志明：將搶攻生技咖啡市場

2019-03-27 14:15

與米其林擦身而過 邱泰翰連虧七年的三個體悟

2019-03-27 13:31

新光永和分行喬遷開幕 提供「六心級」金融服務

2019-03-27 13:17

「金店面」真的生鏽了嗎？6都店面成交總額5年衰退45%

2019-03-22 10:19

終於轉虧為盈 台灣交友網始祖 翻身最強飆股轉型記

2019-03-22 10:16

跨境電商女王朱佳期 月入千萬的奇幻人生

2019-03-22 08:49

5天賣出17億票房 國片《比悲傷更悲傷的故事》為何在中國爆紅？

2019-03-21 13:45

大同轉投資大傷 百年老店面臨內憂外患

2019-03-27 22:29

京華城二度標售取消罰則 中石化盼賣在最高點

2019-03-27 20:09

國城建設位於亞洲新灣區160億建案 引進米其林餐廳

2019-03-27 16:40

新Altis改款上市 再降價至69.8萬元

2019-03-27 15:49

雲品新平台 「君品Collection」上線

2019-03-27 14:42

和泰車 全年銷量踩油門

2019-03-27 14:42

台北自行車展開幕 巨大：今年營運步入復甦軌道

2019-03-27 14:42

巨大董座：電動自行車引擎啟動 展開新一波成長趨勢

2019-03-27 14:32

一台腳踏車40萬元 捷安特新武器亮相

2019-03-27 13:00

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

華為拉貨 台系鏈Q2大進補

2019-03-28 01:11

賣違法機上盒 重罰

2019-03-28 02:29

頭一遭！處分書寫不好 金管會解職何壽川被政院打回票

2019-03-28 17:25

侯友宜出擊 新北招商報捷

2019-03-27 23:50

大同轉投資大傷 百年老店面臨內憂外患

2019-03-27 22:29

台灣Pay進軍小七！掃碼付款享20%現金回饋

2019-03-28 12:18

公股銀員工持股信託 啟動

2019-03-28 02:44

合併？分開？股利計稅 「94萬」當分界

2019-03-28 14:53

二林精機園區環評 翻案未過

2019-03-27 23:28

保護民眾個資 金管會將監理雲端資料

2019-03-27 23:28

保險業資金活化 財部想解方

2019-03-28 02:44

全聯衝千店 大搶「五金」商機

2019-03-27 23:17

京華城二度標售取消罰則 中石化盼賣在最高點

2019-03-27 20:09

壽險業淨值比失真？ 顧立雄釋疑

2019-03-28 02:44

燿華砸10億重建土城一廠 估創500職缺

2019-03-27 23:47

你的資產多久翻一倍？ 這法則讓你三秒算出來

2019-03-28 16:33

二林環評又被退 柯拔希：不排除終止開發案

2019-03-27 23:46

華為P30旗艦機亮相 大立光、台積電可望受惠

2019-03-28 08:59

政院拍板 農地新違章工廠「殺無赦」

2019-03-28 11:38

和泰神車改款降價 衝銷量

2019-03-27 23:08

三井LaLaport購物中心啟動開發 台糖力邀到高雄投資

2019-03-27 21:01

大同去年大虧 市場派：續爭經營權

2019-03-27 22:01

未分配盈餘營所稅 今年仍按舊制申報

2019-03-28 02:29

退休自主投資專案 八投信入圍

2019-03-28 01:55

群聯：NAND價格 本周是谷底

2019-03-27 23:45

北富銀推新卡 不怕AppleCard競爭

2019-03-28 02:44

華為挑戰三星 搶攻歐洲市占

2019-03-28 01:12

英飛凌無預警下修財測 台廠半導體供應鏈恐受波及

2019-03-28 11:27

海洋風電攜台廠 建置首批塔架預組裝錨定系統

2019-03-28 11:55

全聯董座林敏雄：永遠缺千名員工

2019-03-27 23:17

保險公司競賣高利率保單 顧立雄：大股東拿錢來增資

2019-03-28 12:40

正崴土城擴產計畫 仍在評估中

2019-03-27 23:46

智慧城市展 遠傳秀5G應用

2019-03-27 23:17

LINE Bank喊資料落地台灣 金管會：要確保資料監理得到

2019-03-28 08:52

台灣公司治理 排名不變

2019-03-28 00:40

達方綠能事業將轉盈 全年營收拚增15%

2019-03-27 18:31

管理錦囊／爭功諉過 不得人心

2019-03-28 02:45

保險業「大魔王」來了 壽險業財報風險 立委促正視

2019-03-27 23:50

投顧：華映綠能下市 大同公司市場派之爭恐加劇

2019-03-27 23:14

退休自主投資專案 五家力推目標風險型基金

2019-03-28 01:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top