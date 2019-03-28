睽違12年！帛琉亞太航空台北直飛塞班島6月開航

2019-03-28 16:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



睽違12年的台北－塞班直飛航線將重回市場。2005年成立的帛琉亞太國際航空公司今（28）日宣布，預定今年6至10月飛航，以178人座的空中巴士Ａ320客機於每兩周三班（約五天一班）往返台北－塞班之間。

帛琉亞太航空表示，以往國人前往塞班島必須前往香港或是韓國轉機，耗時需8小時以上，轉機票價約新台幣2.5萬元，每年國人前往塞班島旅遊人數不到2,000人。

帛琉亞太國際航空提供包機服務前往塞班，飛行時間大幅縮短為3.5小時，票價約可省下1萬元。

帛琉亞太航空表示，台北－塞班包機航線每兩周一、三、六 20時自桃園機場起飛，抵達塞班為當地時間次日清晨1時45分；返程航班於周一、三、六17時15分自塞班起飛，19時返抵桃園機場，包機航程晚去晚回方便上班族旅客，開航正逢暑假期間，預計前往塞班島旅遊人數將大幅成長至上萬人次。

帛琉亞太航空舉辦開航記者說明會，邀請旅行社合作推出「塞班假期專案行程」，旅客可一遊世界第二的名潛水勝地－藍洞，也可嘗試叢林探險、潛水等。另有為喜愛打球人士設計的高爾夫行程。

塞班島年均溫攝氏27度，為金氏世界紀錄記載氣候最穩定區域之一，一年四季都適合旅遊，在美國聯邦政府環境保護下，保有自然純淨的潔白沙灘、藍色的珊瑚礁美景、原始的熱帶雨林，豐富且未經人工雕琢的大自然環境，素有「西太平洋的新海角樂園」美譽。