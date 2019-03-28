酷航加碼高雄天天飛 新加坡、大阪航線有優惠價

2019-03-28 16:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



酷航在地化經營多年，看好高雄出發旅遊力提升，全面加碼高雄。於2019年6月1日起，「高雄-新加坡」及「高雄-大阪」兩航線，由現有每周四班，各增加為每日飛航，讓旅客能更自由的安排行程，享受酷航的優質飛行體驗。新增之高雄航班，現已開放銷售。

酷航高雄班次密集，適合自由行旅遊與商務客；增班後可天天飛往新加坡及日本大阪。南部旅客直接從高雄小港機場出發，充分利用旅行時間，將移動時數減到最低。

高雄出發增班每日營運後，旅客可於新加坡順利銜接更多酷航東南亞印尼、馬來西亞、澳洲、印度及歐洲希臘雅典等航點，享受酷航綿密航網、密集班次的優勢。

春季旅展剛結束，沒搶到便宜機票別擔心，3月28日~ 4月3日酷航東京、大阪最低單程含稅價1,588元起，還有更多航點同步優惠中。

這次促銷透過酷航與旅行社直串技術，在酷航合作夥伴：雄獅、可樂、易遊網、易飛網、智遊網Expedia、福泰旅遊等網站購票，即可享受即時票價優惠。

酷航與多家旅遊業者攜手推出豐富旅遊產品，搭配酷航「台北 - 柏林」航班，旅天下雙獅旅行社則以「德國、波蘭」雙國行程5萬內價格搶市；易飛網推出市場獨家的「柏林、哥本哈根十日遊」；「台北－雅典」則有東南旅行社推出希臘浪漫十日遊行程搶攻蜜月市場。

除了歐洲線，長期經營日本線的百分百旅遊駿樺旅行社，搭配酷航豐富的日本航點，推出「東京」、「大阪」、「北海道」四日、五日自由行。