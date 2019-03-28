清明連假不想一路塞 新北交通懶人包看這裡

2019-03-28 16:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



清明連假將至，交通流量也於近期飆升。新北市交通局指出，市內各墓園區上周起湧現龐大車潮，預計將於本周與清明假期達到交通流量巔峰，連假結束後一至二周仍有車潮，建議民眾可以參考「交通懶人包」，避開壅塞路段。

新北市交通局表示，為維護墓區周邊道路交通順暢，新北市政府規劃48條掃墓專車路線供民眾選擇，交通局也依轄內往年車流資料，預估新北市「108年清明連假各墓園區、風景區及市區道路易壅塞路段及時段」資訊（如附圖），建議市民朋友儘量避開。

在清明節前後約一個月期間（3月22日至4月14日），新北市境內台64線下五股交流道往成泰路與孝義路、中和興南路往墓園及淡水北新路往天元宮等皆為嚴重壅塞路段，交通局建議民眾搭乘大眾運輸及掃墓專車前往目的地，避免道路壅塞。

此外，也可多加利用「新北清明連假交通懶人包」網頁查詢大眾運輸相關訊息，並注意警察廣播電台及各地資訊可變標誌發布的即時交通資訊，掌握路況，節省寶貴時間。

交通局表示，國道於清明期間0時至5時全線雙向暫停收費；另4月4日的7至12時國1內湖至頭份，以及國3木柵至香山等路段的各交流道南向入口匝道，4月4日及5日的7至12時國道5號南港系統、石碇及坪林交流道的南下入口匝道實施高乘載管制，高公局將視高速公路主線交通狀況實施入口匝道儀控管制，同時部分車流將改道台64接西濱，因此台64於台北港端也會湧現車流，請用路人出發前收聽警廣、利用1968網站或App查詢最新國道路況。