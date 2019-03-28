親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

清明連假不想一路塞 新北交通懶人包看這裡

2019-03-28 16:16經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

清明連假將至，交通流量也於近期飆升。新北市交通局指出，市內各墓園區上周起湧現龐大車潮，預計將於本周與清明假期達到交通流量巔峰，連假結束後一至二周仍有車潮，建議民眾可以參考「交通懶人包」，避開壅塞路段。

新北市交通局表示，為維護墓區周邊道路交通順暢，新北市政府規劃48條掃墓專車路線供民眾選擇，交通局也依轄內往年車流資料，預估新北市「108年清明連假各墓園區、風景區及市區道路易壅塞路段及時段」資訊（如附圖），建議市民朋友儘量避開。

在清明節前後約一個月期間（3月22日至4月14日），新北市境內台64線下五股交流道往成泰路與孝義路、中和興南路往墓園及淡水北新路往天元宮等皆為嚴重壅塞路段，交通局建議民眾搭乘大眾運輸及掃墓專車前往目的地，避免道路壅塞。

此外，也可多加利用「新北清明連假交通懶人包」網頁查詢大眾運輸相關訊息，並注意警察廣播電台及各地資訊可變標誌發布的即時交通資訊，掌握路況，節省寶貴時間。

交通局表示，國道於清明期間0時至5時全線雙向暫停收費；另4月4日的7至12時國1內湖至頭份，以及國3木柵至香山等路段的各交流道南向入口匝道，4月4日及5日的7至12時國道5號南港系統、石碇及坪林交流道的南下入口匝道實施高乘載管制，高公局將視高速公路主線交通狀況實施入口匝道儀控管制，同時部分車流將改道台64接西濱，因此台64於台北港端也會湧現車流，請用路人出發前收聽警廣、利用1968網站或App查詢最新國道路況。

客運部分，今年清明連假仍實施國道客運票價優惠措施，提供86條國道客運路線平均85折票價優惠，搭乘國道客運或台鐵後轉乘在地公路客運或市區客運，享有基本里程或一段票免費優惠，民眾也可多加利用。

景點周邊易壅塞路段及時段 圖／新北市交通局提供
景點周邊易壅塞路段及時段 圖／新北市交通局提供
分享
市區道路易壅塞路段 圖／新北市交通局提供
市區道路易壅塞路段 圖／新北市交通局提供
分享

國道客運連假

相關新聞

合併是生技轉型的萬靈丹？ 安成藥創生技私有化首例

2019-03-28 14:49

12名員工拚到3756人 信實保全掃廁所到興櫃

2019-03-28 14:43

智伸科第2季起看逐季增溫 今年業績衝高

2019-03-28 11:58

管理錦囊／爭功諉過 不得人心

2019-03-28 02:45

創新平台／快篩二手玩具 把關孩童安全

2019-03-28 02:45

業務最前線／談判框架 致勝關鍵

2019-03-28 02:45

連鎖效應／精品化教育 也要學會接地氣

2019-03-28 02:45

倒數四天 創業之星報名要快

2019-03-28 00:39

侯友宜出擊 新北招商報捷

2019-03-27 23:50

全聯衝千店 大搶「五金」商機

2019-03-27 23:17

全聯董座林敏雄：永遠缺千名員工

2019-03-27 23:17

巨大登山電動自行車 一輛40萬元

2019-03-27 23:17

YAMAHA入股台機器人廠

2019-03-27 23:17

和泰神車改款降價 衝銷量

2019-03-27 23:08

羽絨家族第三代 發光發熱

2019-03-27 23:06

中國大陸食品通路商來台 首選休閒食品與鳳梨

2019-03-27 18:22

銷售神車ALTIS大改款上市 69.8萬元起

2019-03-27 15:59

限塑商機 機械董事長發明竹纖維吸管業績直立式成長

2019-03-27 15:28

2018台灣餐飲白皮書：去年開店王是「餐酒館」

2019-03-27 15:22

婦幼節商機 電商業績看增10%

2019-03-27 14:42

去年台灣人開餐廳 最愛餐酒館

2019-03-27 14:42

義美85週年 高志明：將搶攻生技咖啡市場

2019-03-27 14:15

與米其林擦身而過 邱泰翰連虧七年的三個體悟

2019-03-27 13:31

新光永和分行喬遷開幕 提供「六心級」金融服務

2019-03-27 13:17

都市型工業區立體化更新 新北市：燿華電將增20億產值

2019-03-27 12:30

女力經濟發威 momo、博客來強力促銷

2019-03-27 12:07

國泰航空斥資193.8億元 收購廉航香港快運

2019-03-27 11:28

永康水資源回收中心動工 將為台積電解渴

2019-03-27 11:18

「金店面」真的生鏽了嗎？6都店面成交總額5年衰退45%

2019-03-22 10:19

終於轉虧為盈 台灣交友網始祖 翻身最強飆股轉型記

2019-03-22 10:16

跨境電商女王朱佳期 月入千萬的奇幻人生

2019-03-22 08:49

5天賣出17億票房 國片《比悲傷更悲傷的故事》為何在中國爆紅？

2019-03-21 13:45

大同轉投資大傷 百年老店面臨內憂外患

2019-03-27 22:29

京華城二度標售取消罰則 中石化盼賣在最高點

2019-03-27 20:09

國城建設位於亞洲新灣區160億建案 引進米其林餐廳

2019-03-27 16:40

新Altis改款上市 再降價至69.8萬元

2019-03-27 15:49

雲品新平台 「君品Collection」上線

2019-03-27 14:42

和泰車 全年銷量踩油門

2019-03-27 14:42

台北自行車展開幕 巨大：今年營運步入復甦軌道

2019-03-27 14:42
看更多

熱門文章

華為拉貨 台系鏈Q2大進補

2019-03-28 01:11

賣違法機上盒 重罰

2019-03-28 02:29

侯友宜出擊 新北招商報捷

2019-03-27 23:50

影響Uber與其駕駛營運 Uber希望可與交部對話

2019-03-27 17:32

大同轉投資大傷 百年老店面臨內憂外患

2019-03-27 22:29

旅日神卡再添一張！北富銀祭3%現金回饋無上限

2019-03-27 17:42

二林精機園區環評 翻案未過

2019-03-27 23:28

公股銀員工持股信託 啟動

2019-03-28 02:44

保護民眾個資 金管會將監理雲端資料

2019-03-27 23:28

台灣Pay進軍小七！掃碼付款享20%現金回饋

2019-03-28 12:18

保險業資金活化 財部想解方

2019-03-28 02:44

壽險業淨值比失真？ 顧立雄釋疑

2019-03-28 02:44

京華城二度標售取消罰則 中石化盼賣在最高點

2019-03-27 20:09

全聯衝千店 大搶「五金」商機

2019-03-27 23:17

燿華砸10億重建土城一廠 估創500職缺

2019-03-27 23:47

合併？分開？股利計稅 「94萬」當分界

2019-03-28 14:53

二林環評又被退 柯拔希：不排除終止開發案

2019-03-27 23:46

華為P30旗艦機亮相 大立光、台積電可望受惠

2019-03-28 08:59

大同去年大虧 市場派：續爭經營權

2019-03-27 22:01

三井LaLaport購物中心啟動開發 台糖力邀到高雄投資

2019-03-27 21:01

和泰神車改款降價 衝銷量

2019-03-27 23:08

未分配盈餘營所稅 今年仍按舊制申報

2019-03-28 02:29

退休自主投資專案 八投信入圍

2019-03-28 01:55

群聯：NAND價格 本周是谷底

2019-03-27 23:45

北富銀推新卡 不怕AppleCard競爭

2019-03-28 02:44

華為挑戰三星 搶攻歐洲市占

2019-03-28 01:12

全聯董座林敏雄：永遠缺千名員工

2019-03-27 23:17

正崴土城擴產計畫 仍在評估中

2019-03-27 23:46

LINE Bank喊資料落地台灣 金管會：要確保資料監理得到

2019-03-28 08:52

三大因素 主導新台幣匯率走勢

2019-03-27 17:45

智慧城市展 遠傳秀5G應用

2019-03-27 23:17

台灣公司治理 排名不變

2019-03-28 00:40

達方綠能事業將轉盈 全年營收拚增15%

2019-03-27 18:31

英飛凌無預警下修財測 台廠半導體供應鏈恐受波及

2019-03-28 11:27

保險業「大魔王」來了 壽險業財報風險 立委促正視

2019-03-27 23:50

政院拍板 農地新違章工廠「殺無赦」

2019-03-28 11:38

退休自主投資專案 五家力推目標風險型基金

2019-03-28 01:55

管理錦囊／爭功諉過 不得人心

2019-03-28 02:45

投顧：華映綠能下市 大同公司市場派之爭恐加劇

2019-03-27 23:14

DRAM價格恐跌至第3季 今年產值估減22%

2019-03-28 09:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top