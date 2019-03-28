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台北市購屋兩成不貸款 想不到這區比例最高

2019-03-28 15:53經濟日報 記者黃阡阡╱即時報導

雙北房價高不可攀，但近年交易狀況中，依舊不少買方「不貸款」，據資料統計，2018年台北市有將近兩成購屋比例，選擇不貸款，其中又以房價較高的大安區居冠，其次落在中正區，大同則位列第三，顯見財力雄厚的買方不乏。

根據台北市建物所有權買賣移轉登記抵押的統計年報資料顯示，台北市去年建物買賣移轉中，未設定抵押的比例達18.65%，也就是有將近二成的民眾過去一年購屋時，沒有向銀行借錢辦理貸款抵押設定，而12個行政區中，又以大安區不貸款的比率最高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去三年統計來看，台北市大概有二成左右的買賣移轉並未設定抵押，也就是大概二成的購屋人購屋並沒有向銀行申請貸款。

實務上則可發現，民眾不貸款購屋的原因大不相同，有些可能單純置產收租，有些則是長輩透過適當節稅規劃，幫子女購屋自住全額付清，有些則是可能事業有成，用現金購置上億元的名宅，尤其近年這類未設定抵押貸款的億元名宅交億特別多。

台北市12個行政區中，2016年買賣移轉未設定的比例以中正區、大安區與中山區排名前三，比例約在25~30%，2017年則是大安區、大同區與信義區排名前三，大安區沒有設定的比例約31.6%居冠，2018年則是以大安、中正區與大同區排前三名。

由近三年的比例來看，大安區、中正區與大同區是台北市房屋買賣未向銀行貸款比例最高的區域。

曾敬德指出，根據過往的實務經驗來看，購屋未貸款的比例北市不算特別高，不過因為北市平均房價是其他區域的二至四倍，因此接近兩成的購屋不貸款的比例，仍顯得相對驚人。

大同房價信義房屋

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