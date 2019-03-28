百貨母親節檔期春假暖身開打 信義區商圈氣勢如虹

2019-03-28 15:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



上半年百貨業重頭戲母親節檔期即將在春假連假暖身登場，信義區百貨商圈氣勢如虹，百貨霸主SOGO忠孝館則規劃除滿千送百外，將再加贈美力購物金最高2,000元折價券，希望能夠穩住台北東區的人流與商機。

今（28）日登場的台北統一時代百貨女人節，首度推出不僅化妝品，今年連內衣、女裝、潮流運動品牌都加入滿3000送300，規格比周年慶還好。

新光三越行動支付-skm pay今年也首度加入初夏購物節的陣容，訴求即使春假連假要出遊依舊可以衝買氣。台北101則是信義區最早展開母親節檔期的百貨，活動自4月3日開打，最高回饋達15%。

反觀東區百貨目前仍是靜悄悄，但據了解，東區霸主SOGO百貨將聯手忠孝、復興、敦化三店，於4月3日起至4月29日推出「美力購物慶」迎戰。

近來台北東區不只店家大出走且爆退租潮，捷運人流也銳減。根據北捷統計，捷運市府站1~2月人流增加7%，而鄰近台北101的捷運站人流更大增16%，反觀東區的忠孝復興站則是減少2%。

台北統一時代百貨總經理王寶銘指出，信義區百貨商圈競爭激烈，但今年1~2月並未受到微風南山開幕衝擊，反而讓整個信義區百貨商圈因新開店話題刺激人流湧入，創造商圈共榮效應。

台北101購物中心也表示，101前2月業績受惠同業新店開幕「外溢效應」，年增長雙位數，年輕族群20~30歲客群更大幅提升。

台北統一時代百貨今年的女人節促銷方案納入更多業種，此外去年的首六日加碼活動，今年也延長至11日，涵蓋整個清明連假，從3月28日至4月7日，聯名卡加碼滿5,000元再送500元抵用券。

台北101購物中心也針對特定銀行信用卡，推出滿萬送千方案，消費滿5,000元還送「鎂光燈拍照神器」，而首波促銷從4月3日至4月10日也瞄準連假商機。

SOGO百貨台北店（忠孝/復興/敦化）則將於4月3~4月29日推出「美力購物慶」，特別推薦「母親節化妝品」超級回饋及各款獨家優惠組合。

首六日特別搭上清明連假，推出化妝品單筆5,000送500元抵用券；指定彩妝香氛單筆滿3,000元送300元抵用券。同時，今年再加碼的則是忠孝館加贈美力購物金2,000元折價券，復興館則是再加贈200元折價券。