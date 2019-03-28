親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

百貨母親節檔期春假暖身開打 信義區商圈氣勢如虹

2019-03-28 15:18經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

上半年百貨業重頭戲母親節檔期即將在春假連假暖身登場，信義區百貨商圈氣勢如虹，百貨霸主SOGO忠孝館則規劃除滿千送百外，將再加贈美力購物金最高2,000元折價券，希望能夠穩住台北東區的人流與商機。

今（28）日登場的台北統一時代百貨女人節，首度推出不僅化妝品，今年連內衣、女裝、潮流運動品牌都加入滿3000送300，規格比周年慶還好。

新光三越行動支付-skm pay今年也首度加入初夏購物節的陣容，訴求即使春假連假要出遊依舊可以衝買氣。台北101則是信義區最早展開母親節檔期的百貨，活動自4月3日開打，最高回饋達15%。

反觀東區百貨目前仍是靜悄悄，但據了解，東區霸主SOGO百貨將聯手忠孝、復興、敦化三店，於4月3日起至4月29日推出「美力購物慶」迎戰。

近來台北東區不只店家大出走且爆退租潮，捷運人流也銳減。根據北捷統計，捷運市府站1~2月人流增加7%，而鄰近台北101的捷運站人流更大增16%，反觀東區的忠孝復興站則是減少2%。

台北統一時代百貨總經理王寶銘指出，信義區百貨商圈競爭激烈，但今年1~2月並未受到微風南山開幕衝擊，反而讓整個信義區百貨商圈因新開店話題刺激人流湧入，創造商圈共榮效應。

台北101購物中心也表示，101前2月業績受惠同業新店開幕「外溢效應」，年增長雙位數，年輕族群20~30歲客群更大幅提升。

台北統一時代百貨今年的女人節促銷方案納入更多業種，此外去年的首六日加碼活動，今年也延長至11日，涵蓋整個清明連假，從3月28日至4月7日，聯名卡加碼滿5,000元再送500元抵用券。

台北101購物中心也針對特定銀行信用卡，推出滿萬送千方案，消費滿5,000元還送「鎂光燈拍照神器」，而首波促銷從4月3日至4月10日也瞄準連假商機。

SOGO百貨台北店（忠孝/復興/敦化）則將於4月3~4月29日推出「美力購物慶」，特別推薦「母親節化妝品」超級回饋及各款獨家優惠組合。

首六日特別搭上清明連假，推出化妝品單筆5,000送500元抵用券；指定彩妝香氛單筆滿3,000元送300元抵用券。同時，今年再加碼的則是忠孝館加贈美力購物金2,000元折價券，復興館則是再加贈200元折價券。

新光三越行動支付－skm pay今年首度加入初夏購物節，除了同步享有貴賓卡化妝品滿千送百之外，更針對連假規劃出遊或無法即時到店採買的消費者，特別於新光三越App推出「線上專屬選物」推薦，超過30款明星化妝品、時下最夯單品等推出專屬優惠價、買一送一，消費者用skm pay線上支付就能立即選購。

今（28）日登場的台北統一時代百貨女人節，首度推出不僅化妝品，今年連內衣、女裝、...
今（28）日登場的台北統一時代百貨女人節，首度推出不僅化妝品，今年連內衣、女裝、潮流運動品牌都加入滿3000送300，規格比周年慶還好。圖／統一時代百貨台北店提供
分享

連假台北101

相關新聞

合併是生技轉型的萬靈丹？ 安成藥創生技私有化首例

2019-03-28 14:49

12名員工拚到3756人 信實保全掃廁所到興櫃

2019-03-28 14:43

智伸科第2季起看逐季增溫 今年業績衝高

2019-03-28 11:58

管理錦囊／爭功諉過 不得人心

2019-03-28 02:45

創新平台／快篩二手玩具 把關孩童安全

2019-03-28 02:45

業務最前線／談判框架 致勝關鍵

2019-03-28 02:45

連鎖效應／精品化教育 也要學會接地氣

2019-03-28 02:45

倒數四天 創業之星報名要快

2019-03-28 00:39

侯友宜出擊 新北招商報捷

2019-03-27 23:50

全聯衝千店 大搶「五金」商機

2019-03-27 23:17

全聯董座林敏雄：永遠缺千名員工

2019-03-27 23:17

巨大登山電動自行車 一輛40萬元

2019-03-27 23:17

YAMAHA入股台機器人廠

2019-03-27 23:17

和泰神車改款降價 衝銷量

2019-03-27 23:08

羽絨家族第三代 發光發熱

2019-03-27 23:06

中國大陸食品通路商來台 首選休閒食品與鳳梨

2019-03-27 18:22

銷售神車ALTIS大改款上市 69.8萬元起

2019-03-27 15:59

限塑商機 機械董事長發明竹纖維吸管業績直立式成長

2019-03-27 15:28

2018台灣餐飲白皮書：去年開店王是「餐酒館」

2019-03-27 15:22

婦幼節商機 電商業績看增10%

2019-03-27 14:42

去年台灣人開餐廳 最愛餐酒館

2019-03-27 14:42

義美85週年 高志明：將搶攻生技咖啡市場

2019-03-27 14:15

與米其林擦身而過 邱泰翰連虧七年的三個體悟

2019-03-27 13:31

新光永和分行喬遷開幕 提供「六心級」金融服務

2019-03-27 13:17

都市型工業區立體化更新 新北市：燿華電將增20億產值

2019-03-27 12:30

女力經濟發威 momo、博客來強力促銷

2019-03-27 12:07

國泰航空斥資193.8億元 收購廉航香港快運

2019-03-27 11:28

永康水資源回收中心動工 將為台積電解渴

2019-03-27 11:18

華航安大略機場開航慶周年

2019-03-27 10:07

「金店面」真的生鏽了嗎？6都店面成交總額5年衰退45%

2019-03-22 10:19

終於轉虧為盈 台灣交友網始祖 翻身最強飆股轉型記

2019-03-22 10:16

跨境電商女王朱佳期 月入千萬的奇幻人生

2019-03-22 08:49

5天賣出17億票房 國片《比悲傷更悲傷的故事》為何在中國爆紅？

2019-03-21 13:45

大同轉投資大傷 百年老店面臨內憂外患

2019-03-27 22:29

京華城二度標售取消罰則 中石化盼賣在最高點

2019-03-27 20:09

國城建設位於亞洲新灣區160億建案 引進米其林餐廳

2019-03-27 16:40

新Altis改款上市 再降價至69.8萬元

2019-03-27 15:49

雲品新平台 「君品Collection」上線

2019-03-27 14:42

和泰車 全年銷量踩油門

2019-03-27 14:42
看更多

熱門文章

華為拉貨 台系鏈Q2大進補

2019-03-28 01:11

賣違法機上盒 重罰

2019-03-28 02:29

侯友宜出擊 新北招商報捷

2019-03-27 23:50

影響Uber與其駕駛營運 Uber希望可與交部對話

2019-03-27 17:32

大同轉投資大傷 百年老店面臨內憂外患

2019-03-27 22:29

二林精機園區環評 翻案未過

2019-03-27 23:28

旅日神卡再添一張！北富銀祭3%現金回饋無上限

2019-03-27 17:42

公股銀員工持股信託 啟動

2019-03-28 02:44

保護民眾個資 金管會將監理雲端資料

2019-03-27 23:28

新Altis改款上市 再降價至69.8萬元

2019-03-27 15:49

台灣Pay進軍小七！掃碼付款享20%現金回饋

2019-03-28 12:18

保險業資金活化 財部想解方

2019-03-28 02:44

壽險業淨值比失真？ 顧立雄釋疑

2019-03-28 02:44

京華城二度標售取消罰則 中石化盼賣在最高點

2019-03-27 20:09

全聯衝千店 大搶「五金」商機

2019-03-27 23:17

燿華砸10億重建土城一廠 估創500職缺

2019-03-27 23:47

侯友宜視察 蘋果PCB大廠燿華宣布加碼投10億元

2019-03-27 16:17

限塑商機 機械董事長發明竹纖維吸管業績直立式成長

2019-03-27 15:28

二林環評又被退 柯拔希：不排除終止開發案

2019-03-27 23:46

大同去年大虧 市場派：續爭經營權

2019-03-27 22:01

華為P30旗艦機亮相 大立光、台積電可望受惠

2019-03-28 08:59

和泰神車改款降價 衝銷量

2019-03-27 23:08

三井LaLaport購物中心啟動開發 台糖力邀到高雄投資

2019-03-27 21:01

2月景氣綜合判斷分數減少3分 燈號力守黃藍燈

2019-03-27 16:09

未分配盈餘營所稅 今年仍按舊制申報

2019-03-28 02:29

銷售神車ALTIS大改款上市 69.8萬元起

2019-03-27 15:59

退休自主投資專案 八投信入圍

2019-03-28 01:55

群聯：NAND價格 本周是谷底

2019-03-27 23:45

北富銀推新卡 不怕AppleCard競爭

2019-03-28 02:44

華為挑戰三星 搶攻歐洲市占

2019-03-28 01:12

全聯董座林敏雄：永遠缺千名員工

2019-03-27 23:17

達方綠能事業將轉盈 全年營收拚增15%

2019-03-27 18:31

三大因素 主導新台幣匯率走勢

2019-03-27 17:45

智慧城市展 遠傳秀5G應用

2019-03-27 23:17

台灣公司治理 排名不變

2019-03-28 00:40

正崴土城擴產計畫 仍在評估中

2019-03-27 23:46

LINE Bank喊資料落地台灣 金管會：要確保資料監理得到

2019-03-28 08:52

國城建設位於亞洲新灣區160億建案 引進米其林餐廳

2019-03-27 16:40

退休自主投資專案 五家力推目標風險型基金

2019-03-28 01:55

DRAM價格恐跌至第3季 今年產值估減22%

2019-03-28 09:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top