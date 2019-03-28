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12名員工拚到3756人 信實保全掃廁所到興櫃

2019-03-28 14:43聯合報 記者林文義╱即時報導

掃廁所可不是簡單事，信實保全雇用3700多名員工，從事專業物業保全清潔服務，全台各縣市計開設16個服務處，各類型之服務案場涵蓋港口、機場、台鐵、高鐵、科學園區、醫院、學校、政府機構等，年年榮獲國內各公民營機構及國際評鑑單位的高度肯定，穩居業界市占前茅，更是協助桃園機場榮獲國際機場協會(ACI)評比冠軍的幕後推手，掃廁所能掃到興櫃，讓人刮目相看  。   

根據今周刊訪問信實保全董事長陸耀祖，他表示登錄興櫃希望能讓公司員工感到與有榮焉，「我們做清潔的，也可以拚到股票上市！」陸耀祖原本是職業軍人出身，中校退役後，進入物業管理產業。2007年他創辦信實物業，最初員工僅12人，僅12年時間，隨著企業規模成長，員工總人數增長至3756人。

目前信實的營收結構中，機場高達33.1%、其次是台鐵15.2%。居第三是高鐵12.4%，醫療10.7%，科學園區9.6%。該公司營收80%以上皆來是政府相關部門合約。

信實承攬桃園國際機場清潔維護工作長達九年之久。2011年，國際機場協會每年對全球數百座的機場進行的服務品質調查評比，在清潔項目，桃機拿下第十名。2012年拿下2300~4000萬旅客量分組第三名，2014更是一舉奪下冠軍。

在信實集團高階主管的眼中，「掃廁所是很嚴肅、而且有學問的大事！」。信實總經理楊文榮說：「我們為打掃廁所制定了6個KPI，從味道、地板乾燥度、如廁設施的水痕污痕‧‧‧等不一而足。」信實集團前年並曾邀請「日本第一名清潔婦」新津春子來台給員工示範打掃廁所。

信實集團曾邀請「日本第一名清潔婦」新津春子（左）來台參加國際清潔論壇暨清潔實作交...
信實集團曾邀請「日本第一名清潔婦」新津春子（左）來台參加國際清潔論壇暨清潔實作交流，並實地示範打掃廁所。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
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