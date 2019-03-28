兒童段考100分五星飯店免費請吃大餐 家人也有75折

2019-03-28 12:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



下個周末就是兒童節清明節四日連假，為慶祝兒童節，台南大員皇冠假日酒店推出獎勵兒童活動，凡是國小學生出示段考100分考券，可免費享用元素自助餐或煉‧瓦主題式吃到飽，陪同家人享75折優惠。

4月是許多兒童最期待的月份，除了迎接快樂兒童節，更重要的是四日連假可以好好玩樂。

台南大員皇冠假日酒店特別針對國小兒童推出獎勵活動，自今年4月1日至年5月12日止，於元素自助餐與煉‧瓦主題式吃到飽兩間餐廳限平日晚餐時段17時30分至21時30分，凡活動期間只要持107年度第一、二學期國小學校各科段考考卷或定期評量考卷，每張100分考卷可享學童本人用餐免費，需於用餐前出示考卷本人的學生證，並供拍照存查，另外，陪同家人最多12位用餐同享75折優惠。

飯店表示，以上優惠折扣須另付原餐價10%服務費，且不適用於周五、六、日及國定假日。