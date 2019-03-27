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反恐演習：別讓「無劇本」成「隨機」測試

清明連假 首都客運「台北－宜蘭」有優惠價

2019-03-27 21:26經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

清明節連續假期即將到來，首都客運表示，自4月3日0時起至4月7日24時止，「市府轉運站←→宜蘭、羅東」全票優惠價110元（原價131元）；「市府轉運站←→四城」全票優惠價100元（原價118元）；「市府轉運站←→礁溪」全票優惠價80元（原價96元），這些優惠票價約為原價八二折至八五折。

首都客運說，民眾可至市府轉運站售票櫃台購買優惠票，或使用電子票證（悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡）於上客月台直接刷卡付費即可。另回數票於優惠期間不退還差額，建議恢復原價後再使用。

凡持電子票證（悠遊卡、一卡通、遠鑫卡、愛金卡）刷卡搭乘宜蘭地區市區或公路客運轉乘1570、1571、1572等北宜國道路線，還可再享全票22元、半票11元的雙重優惠，以羅東、礁溪為例，搭乘宜蘭市區281路線至羅東轉運站轉乘1570路線，全票只要88元（110元－22元＝88元）；搭乘宜蘭市區112路線至礁溪轉運站轉乘1572路線，全票只要58元（80元－22元＝58元），約為原價六七折至六折。

為因應清明節連假期間大量旅次需求，首都客運「1572羅東－宜蘭－礁溪－台北全程車」自4月4日（週四）至4月7日（週日）止停駛，同時大量增開「台北－羅東」、「台北－宜蘭」、「台北－礁溪」直達車，往返合計約800-900班次。依據這次增班疏運計劃，羅東、宜蘭直達車尖峰班距2-3分鐘；礁溪直達車尖峰班距5分鐘，隨到隨上車，保證乘客12分鐘內都可以上車。

而為增加前往宜蘭景點的便利性，自4月4日起至4月7日止，闢駛「市府轉運站－羅東轉運站－傳藝中心」國道客運臨時路線，市府轉運站發車時間為9時，利用本路線可一車直達傳藝中心，再搭配宜蘭地區假日景點接駁公車，就能玩遍宜蘭各景點。該路線不提供回程班次，民眾可依行程規劃前往礁溪、宜蘭、羅東等轉運站搭乘國道客運返回台北。

首都客運自4月3日0時起至4月7日24時止，「市府轉運站←→宜蘭、羅東」全票優惠...
首都客運自4月3日0時起至4月7日24時止，「市府轉運站←→宜蘭、羅東」全票優惠價110元（原價131元）；「市府轉運站←→四城」全票優惠價100元（原價118元）；「市府轉運站←→礁溪」全票優惠價80元（原價96元）。　圖／首都客運提供
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首都客運自4月3日0時起至4月7日24時止，「市府轉運站←→宜蘭、羅東」全票優惠...
首都客運自4月3日0時起至4月7日24時止，「市府轉運站←→宜蘭、羅東」全票優惠價110元（原價131元）；「市府轉運站←→四城」全票優惠價100元（原價118元）；「市府轉運站←→礁溪」全票優惠價80元（原價96元）。　圖／首都客運提供
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