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反恐演習：別讓「無劇本」成「隨機」測試

大振豐洋傘攜手寶雅 義賣石虎洋傘作公益

2019-03-27 21:24經濟日報 記者宋健生╱即時報導

大振豐洋傘與寶雅國際攜手作公益，今(27)日在台中寶雅學士店，共同舉辦 「把愛傳出去，為石虎撐起一把保護傘」公益捐贈儀式，部分義賣所得將捐贈給台灣石虎保育協會。

活動由大振豐洋傘協理陳奕錩與寶雅商品採購部協理蔡明倫主持，共同捐出8萬9,450元(取諧音：幫助石虎) 給台灣石虎保育協會，並邀請台灣石虎保育協會顧問余建勳共同見證，盼能喚起更多人對保護石虎的意識，鼓勵民眾以實際行動，共同為台灣石虎生態撐起保護傘。

成立逾50年的大振豐洋傘，自創業以來，從生產、批發到銷售，以貼心設計兼顧職人美學的標準，創立台灣自有品牌，每年銷售逾200萬把晴雨傘，傘的普及率居全台之冠。

此次，台灣洋傘龍頭大振豐與全國最大美妝生活用品連鎖店寶雅合作，總計有2,484支「發現石虎手繪傘」，在寶雅全省206家分店全面上架販售，直骨自動傘、自動開收傘各1,242支，每支售價690元。

每售出一支，大振豐即捐贈5%義賣所得給台灣石虎保育協會，讓更多喜歡石虎周邊商品的人能夠就近購買，藉由石虎保育與傘的結合，希望大家在撐起傘的同時，也能體認到石虎保育的重要性。

陳奕錩表示，石虎是台灣僅存的原生貓科動物，估計目前石虎數量可能不到500隻，僅在苗栗、台中與南投等地區可以發現牠們的蹤跡。

因此，大振豐洋傘與國際藝術家邢福麟聯名合作開發「發現石虎手繪傘」，希望藉此傳遞「為石虎撐起一把保護傘」的保育觀念，帶領更多人認識及關心物種環境與石虎保育的議題。

同時，大振豐洋傘也推出2019新品自動開收傘，強調防曬與抗風耐用，滿足現代人對於傘的需求，在優雅品味中，也保有貼心功能設計，讓傘除了遮陽避雨功能外，更成為塑造個人風格的時尚配件。

大振豐洋傘與寶雅國際攜手作公益，今日在台中寶雅學士店，共同舉辦 「把愛傳出去，為...
大振豐洋傘與寶雅國際攜手作公益，今日在台中寶雅學士店，共同舉辦 「把愛傳出去，為石虎撐起一把保護傘」公益捐贈儀式。記者宋健生/攝影
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石虎寶雅

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