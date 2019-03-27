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三井LaLaport購物中心啟動開發 台糖力邀到高雄投資

2019-03-27 21:01經濟日報 記者宋健生╱即時報導

三井不動產集團今（27）日與台糖公司簽約，正式啟動LaLaport購物中心開發計畫，台糖總經理管道一當場加碼邀請三井到高雄投資，管道一表示，台糖在高雄市區有許多大面積商業用地，很適合三井投資大型購物中心。

三井台中港Outlet Park去年底開幕營運以來，熱潮持續延燒，三井集團相當滿意。而台灣港務公司也表態，將積極爭取三井Outlet Park進駐高雄港區投資。

據了解，三井台中港Outlet Park目前平常日每天都有2至3萬人，連假更是超過5萬人湧入，今年台中港Outlet Park預計吸引800萬消費人次，年營收挑戰50億元。

對於台糖的投資邀請，三井集團主導台中LaLaport開發案的三中東區啦啦寶都董事總經理川邊直樹表示，三井看好台灣百貨零售市場前景，會持續在台灣各地推動投資。

目前，三井集團在台灣的投資可說遍地開花，其中林口及台中港的Outlet Park已陸續營運，後續在台南高鐵特區的Outlet Park也訂2022年完工營運，台北南港及台中LaLaport購物中心訂2021年及2023年營運。

另外，在飯店部分，台北市忠孝新生案預計2020年營運，中山忠孝案2022年營運，敦化北路案則訂2024年營運；住宅開發則有三重中興橋案，預計2021年完工。

至於位在台糖台中湖濱生態園區的LaLaport購物中心，三井初步規劃將分為二棟商場建築，預計引進250家店家，涵蓋國際流行品牌、國內外知名排隊餐飲品牌、生活消費商品及大型娛樂設施等，全案將於明年動工。

三井不動產集團與台糖公司簽約，正式啟動LaLaport購物中心開發計畫，台糖總經...
三井不動產集團與台糖公司簽約，正式啟動LaLaport購物中心開發計畫，台糖總經理管道一（左三）當場加碼邀請三井到高雄投資。記者宋健生／攝影
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台糖生態園區新生

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