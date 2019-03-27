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遠東集團70周年 遠通擴大守護交通弱勢族群

2019-03-27 19:54經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

國道計程電子收費今年邁入第六年，除了更便利且環保的道路體驗，遠通電收也希望能為台灣做得更多，近年來攜手各界公益夥伴，包括交通部道安委員會、靖娟兒童安全文教基金會、伊甸基金會、陽光基金會與家扶基金會等一同呼籲重視道路安全，並致力於守護交通弱勢族群。今年適逢遠東集團70周年，遠通將秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，擴大串聯各界公益能量、通力合作，讓用路人都能幸福遠行。

響應遠東集團70周年，遠通將今年訂為擴大公益年，並著重關懷交通弱勢族群，為跨世代用路人創造安全安心的交通環境。遠通電收總經理張永昌表示，遠通電收期盼能為推廣交通安全盡一份心力，除既有的公益單位合作外，自今年度開始遠通電收將以提升『弱勢交通使用者(Vulnerable Individual Protection Services, VIPS)』用路安全為目標，逐步照顧到高齡、兒童、自行車和機車族等交通弱勢朋友，守護跨世代用路人行的安全。

遠通電收指出，為了呼籲民眾「重視從0歲到70歲以上的交通弱勢，幫助他們幸福遠行、平安回家」，將鎖定三大族群深耕公益帶頭做起：第一，持續關注兒童道路安全，攜手靖娟基金會推廣並完善兒童道安教育的普及性，讓更多孩子能正確認識交通安全的重要性；第二，推動大車愛護小車，並呼籲機車或自行車騎士重視大車死角所造成的危險；第三，因應社會高齡化，幫助花漾爺奶們活躍老化，放心出門平安回家，一同打破宅老人的困境。遠通電收承諾全力支持公益，提供人力、平台、技術、甚至串聯集團資源，期盼攜手公益夥伴展望更美好的道路環境。

遠通電收說，秉持本業而長期關注交通弱勢族群，曾連續三年舉辦「遠通盃三對三」公益籃球賽，將活動所得皆捐贈至靖娟基金會，同時增設輪椅組，並邀請偏鄉學童及星星兒共同響應；近年也深化與靖娟基金會的合作，共同推廣兒童道安教育「小黃帽計畫」，並攜手交通部及道安委員會促成四方合作，拍攝兒童道安宣導短片，讓小朋友能夠更快地融入道安課程當中。

此外，自2014年全面計程收費上路後，遠通電收為減輕弱勢朋友往返國道就醫復健的負擔，即開始協助吸收復康巴士國道通行費。六年多來，全台已有2,070台復康巴士受惠申請，累計贊助通行費金額超過436萬元，以小型車國道通行費每公里1.2元計算，累計里程已接近363萬公里，足足可繞地球90圈（以地球赤道長約4萬76公里計算，且尚未加計免費里程）。

除了實際參進公益，ETC累積的環保成效，也隨著每一位用路人的支持沒有間斷過。根據交通部運輸研究所統計，使用eTag相較於過往的紙本回數票，約可減少排碳量110萬公噸，等同於3,109座台北大安森林公園一年的總吸碳量。

遠通國道

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