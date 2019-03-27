中國「慈善名人榜」 黃曉明、Angelababy夫婦榮登榜首

2019-03-27 19:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



2018中國「慈善名人榜」發布，黃曉明、Angelababy夫婦榮登榜首，大陸著名歌手韓紅以總分1分之差位居第二，籃球名將姚明、葉莉夫婦名列第三。

排名第四至第十位分別是林志玲（演員）、楊瀾（主持人）、孔維（演員）、易烊千璽（歌手）、王源（歌手）、袁立（演員）和王俊凱（歌手）。

中新社報導，中國「慈善名人榜」是《中國慈善家》雜誌年度重量級榜單之一，在大陸國內首次完整推出明星、名人公益慈善評價體系，也是大陸完整關注明星與名人影響力慈善的權威榜單。

報導援引慈傳媒CEO、《中國慈善家》雜誌創始人及發行人吳金豪認為，公益慈善是公共人物群體真正發揮其影響力的最有價值的途徑。「明星、名人通過公益行動產生強大的社會影響力，帶動龐大的粉絲群參與公益，形成良好的社會氛圍，對於中國公益慈善事業的發展將產生深遠意義。」

26日晚，由慈傳媒、《中國慈善家》雜誌、群瑞文化等多家機構聯合主辦的「2019慈善名人盛典」在北京舉行，晚會共頒發包括「年度人物獎」「年度正能量團體獎」「助殘幫扶獎」「持之以恒獎」等在內的18個獎項。其中黃曉明、林志玲獲得「年度人物獎」，坤音四子oner獲得「年度正能量團體獎」，著名歌手孫楠獲得「助殘幫扶獎」，著名主持人楊瀾獲得「持之以恒獎」。

報導指出，「明星公益」正在成為推動中國慈善事業發展的重要力量。南都公益基金會理事長、中國慈善聯合會副會長徐永光認為，明星公益的最大價值不在於他們捐了多少錢，而是在於他們影響了多少人去瞭解和參與慈善，在於他們對慈善文化和公益精神的正面倡導，在於他們是否真正做出榜樣，能身體力行地參與到公益慈善事業之中。