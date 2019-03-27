雲品推遊輪、豪邸婚宴 每桌只要1、2萬太划算

2019-03-27 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



想在遊輪上、別墅裡，甚至富豪的私人招待所，辦場別具特色的婚宴嗎？擁有日月潭雲品、台北君品等頂級飯店的雲品國際，今（27）日宣布成立「君品Collection」品牌，推出13個獨特場地供新人選擇，新人可以在遊輪上欣賞淡水河沿岸的夜景，和三五好友跳舞狂歡，並享用五星級飯店的餐點。這樣的商業模式，可說是台灣飯店業的創舉。

此商業模式是，君品Collection作為一個「平台」，擁有遊輪、豪宅、餐廳、咖啡廳的業主們，在君品Collection的網站上刊登場地訊息。新人選擇場地後，再由台北君品酒店提供服務人員及餐點。透過這樣的異業結盟，讓新人可以在獨特的場地舉辦婚宴，也打破婚宴必須辦在飯店或會館的侷限。

舉例來說，君品Collection新增的13個據點包含：四艘遊輪（樂浪遊艇俱樂部）、淡水好拍市集、南港Mak7 studio、八里 Ton Up Café、淡水石牆仔內、大稻埕稻舍、淡水豪邸「嘉蘆」、東北角大院「湛留」、宜蘭古堡Party餐廳與陽明山蒙馬特影像咖啡。

其中淡水豪邸「嘉蘆」是台泥董事長張安平父親50多年前的私人招待所，閒置一段時間，如今活化成為舉辦婚宴的場地。豪邸內除了有偌大的室內、外空間，還有游泳池，讓新人可以盡情地招待親朋好友，辦場派對式的婚宴。

舉辦這樣的婚宴，價格非常親民，最便宜的只要12,800元（10人），最貴也不過23,800元。且13個地點菜色皆不同，還會配合當地的食材，比如搭遊輪遊淡水河的婚宴，菜色中就有淡水阿給、孔雀蛤等淡水的在地小吃。

雲品國際總經理丁原偉表示，這13個場地雖然特殊，但擁有場地的業主缺乏舉辦婚宴的資源。和君品Collection合作，餐點及服務由台北君品負責，業主只需提供場地，利潤再由雙方共享，類似airbnb提供網路平台，房東提供房間的「共享經濟」概念。

丁原偉還透露，有業主原本準備熄燈不做了，君品Collection提供一個承接婚宴業務的平台後，又起死回生了；也有墾丁的業者打電話詢問可否加入平台，但君品Collection目前服務能量僅限大台北地區，所以婉拒。