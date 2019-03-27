彰化二林精機園區環評 退回專案小組再審

2019-03-27 18:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



環保署今（27）日召開環評大會，彰化二林精密機械產業園區在會中爭取翻案，不過由於環評委員認為，此案仍有土壤液化、淹水問題、再生水交換利用所衍生的重金屬累積等疑慮無法釐清，環評大會決議退回專案小組重審。

彰化二林精機園區在今年1月22日環評初審時，因為落在農業用地、與鄰近園區競合等問題，專案小組做出「不應開發」結論，送環評大會確認，彰縣府今於環評大會中申覆，環委仍認為有所疑慮，退回專案小組重審。

今日環評大會審查過程，也有環委認為應直接否決，不應開發，不過，會議主席、環保署長張子敬表示，要認定「不應開發」必須要有充分理由，否則福海風電敗部復活的案例殷鑑不遠，最後在折衝之下，環評大會才決議退回專案小組。

彰化縣長王惠美今親自坐鎮環評大會，展現力挺此案決心。此外，支持此案的彰化在地民眾、反對此案的環保團體，也都分別召開記者會表態。

王惠美表示，彰化縣以大格局思維，在2008年申請編定二林精機園區，前後歷經十年，歷經三任縣長、三任鎮長，目前為止已有超過330家廠商有意進駐，合計建廠需地面積高達509公頃，是本計畫可提供建廠用地212公頃的兩倍以上，可見廠商需求強烈，彰縣府也承諾，在促進產業發展的同時，也會兼顧環境保護與永續。

至於與鄰近園區競合疑慮，彰縣府指出，彰濱工業區已公告租售土地達九成以上，且濱海地區高濕度、高鹽度問題，對機械設備及原料產品都有侵蝕生鏽問題，不適合機械業進駐。

中科二林園區引進產業定位則與二林精機園區不同。二林精機園區是以精機產業鏈結及供應中心為主，為中科的設備及供應商；中科二林則以符合高科技廠商資格的特定廠商為主，兩者並無競合關係，反而具上下游連動關係，相輔相成。

機械公會副理事長胡永進表示，智慧精密機械產業是台灣第三個兆元產業，對國家進步相當重要，且該產業汙染低，近乎「無害產業」，也希望環委可支持二林精機園區開發，帶給台灣永續經營的產業。

不過環團擔心，若未來招商不如預期，效益沒有達到，汙染卻已經回不去。也有環團希望落實彰化北工業、南農業政策，讓農地回歸農用。

環評委員也擔心，若未來園區開放賣地，未來變更製程，帶來電鍍過程中所產生的汙水問題，以及各種毒化物管理，必須明確交代，要求彰縣府承諾未來二林精機園區「只租不售」。

但彰縣府表示，依據工業局產創條例，租售可以並行，此案是彰縣府與台糖合作開發，台糖分回土地部分，可維持只租不售；但彰縣府部分，則需要售地，否則財務難以平衡。

環評大會討論最後認為，彰縣府無法承諾只租不售，未來使用能否符合精密機械產業需求，需要打問號，加上土壤液化、淹水問題、再生水交換利用所衍生的重金屬累積等疑慮無法排除，決議退回專案小組補件後再審。