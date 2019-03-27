事欣科北美營運擴增 聘兩位外國大將拚成長

2019-03-27 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ╱即時報導



工業電腦廠事欣科（4916）近期完成墨西哥新廠搬遷，同時因應北美業務訂單快速增加及支應未來營運發展需要，大幅擴充產能，並新增聘請二位業務及營運管理大將Randy Wisebrod及Hector Martinez。

事欣科指出，Randy Wisebrod來自於Kontron，擁有服務於Kontron超過20年以上之豐厚經歷，於服務Kontron期間，主要負責Kontron馬來西亞及北美業務之發展，具有深厚的客戶基礎、業務拓展及管理經驗，未來將藉助Randy Wisebrod於業務拓展的多元性，負責事欣科北美乃至於全球之業務發展。

Hector Martinez則來自於航太產業，擁有航太業超過25年以上之業界經歷，在製造、財務及營運管理方面具有多年之經驗，未來將藉助Hector Martinez之長才，加入並協助墨西哥廠之生產及營運，確保及提升該廠之最大利潤、最高客戶之滿意度。

墨西哥廠為事欣科於北美最重要生產基地之一，為因應該廠不斷增加之訂單，員工人數已由250人擴增至400人，未來預期仍將有擴編之需求，故需業界具有相關領域之人才加入，因此邀請二位大將加入事欣科，將為事欣科不斷快速增長之營運發展，增添莫大助益。