中國大陸食品通路商來台 首選休閒食品與鳳梨

2019-03-27 18:22 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



為協助業者擴大我國農產食品進入中國大陸市場，由國貿局、農委會及外貿協會共同主辦，協力邀請中國大陸重量級通路商如City’Super與城市超市等15家買主來台，參加今天於南部辦理的「2019年中國大陸食品通路商採購大會」與100家台灣企業與會，買主採購品項包含生鮮蔬果、加工食品（如烘焙食品與伴手禮)、酒與飲料等，其中買主最鍾情台灣休閒食品及鳳梨。

中國大陸買主對台灣休閒食品讚不絕口，如中百控股集團買主對福記冷凍食品可於常溫中存放2個月即時的紅豆湯非常喜愛，表示要進一步洽談；以高端產品為主的City’Super買主則對新市區農會推出的毛豆冰淇淋，更覺得是令買主點頭嘉許的創新食品，紛紛表示此款商品顛覆毛豆給人的印象，令人驚艷。

另外，還有餅乾，醬油及其他休閒食品等買主表示有進一步洽談的需求。買主對於本次在台南的洽談會廠商產品表示，看到非常多講究健康的食品，這樣的概念和中國現今講求健康的想法非常符合，很高興在今天的洽談看到很多符合需求的產品。

貿協表示，繼1月11日在香港舉辦「春節台灣水果嘉年華」記者會後，獲得香港各界熱烈廻響，後續促成2月份香港「一田超市」來台與近100家業者洽談；此外，3月份再邀請「香港AEON永旺百貨超市」採購生鮮、冷凍、加工品買主來台。

貿協指出，4月份將趁台南芒果成熟之際，擴大邀請日、美、韓、星等國買主來台採購生鮮農產品及加工食品；6月份美國進口商也將來台參加通路商採購大會採購年節食品，預計採購30櫃鳳梨酥及20櫃月餅。為了協助台灣農產品外銷，外貿協會可說是卯足全力、馬不停蹄，月月辦理採洽會。

外貿協會秘書長葉明水表示，台灣農產品品質優良、深具外銷潛力，他也已邀日本AEON海外部長來台採購；藉由邀請各國的食品通路商及進口商來台採購，相信將能為台灣農產品及加工食品業者帶來新商機。