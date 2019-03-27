旅日神卡再添一張！北富銀祭3%現金回饋無上限

2019-03-27 17:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



旅日神卡再添一張！除了上海商銀簡單卡有日韓3%，台新銀FlyGo卡限刷機票最高5%外，台北富邦銀行今日加入戰局主打日本消費3%回饋無上限，台灣消費也有1%回饋無上限，扣除1.5%海外交易手續費後，還能賺回1.5%回饋金。同時總經理程耀輝說，這次是與JCB在台有史以來最大合作，因此日本千萬商戶蓄勢待發迎接北富銀卡友，包括知名的藍瓶咖啡最高回饋10%等。

尤其這次旅日神卡的卡面設計更是別出心裁，程耀輝親自主動挑選並邀請來自哥倫比亞的國際插畫大師Carlos Higuera擔綱設計，以其「Omiyage」系列插畫為卡面主題。Carlos Higuera透過形象鮮明、色彩豐富的手法全新詮釋經典日本娃娃和達摩圖騰，極受年輕族群歡迎，讓這張新卡別具藝術收藏價值。此外，北富銀還請到台灣原創畫家晴天P莉設計LINE貼圖「J客&P莉」，以生動逗趣的貼圖豐富卡友的社群生活，也為中西文創的融合薈萃開啟新的可能。

北富銀總經理程耀輝表示，據統計台灣2018年有多達483萬人次赴日旅遊且有逐年增加趨勢，整體經濟規模可觀。然而反觀國內信用卡市場，專門針對旅日客群規劃的卡片並不多，權益和服務亦無法完全跟上消費者日新月異的使用需求，因此決定發行全新「旅日神卡」，希望用優質權益及貼心服務，為民眾帶來更愉快的旅遊體驗。

為了迎接日本櫻花季來臨，目前市面上的有不少旅日神卡成為話題，除了上海商銀簡單卡從去年開始祭出日韓3%現金回饋以外，台新銀FlyGo卡限刷機票最高5%、海外消費最高2.8%，也貢獻極高發卡量。中信銀LINE Pay卡雖然今年國內回饋率降到1%，但海外刷卡回饋拉高到2.8%。元大銀行則推3月31日前新加入元大銀LINE官方帳號即有機會獲得分享器租借5日抵用券。

北富銀表示，市面上多數信用卡雖標榜高回饋率，但卻設有消費門檻或天花板，卡友能夠真正到手的回饋金額有限。「旅日神卡」最強優勢就是回饋純正絕不摻水，實實在在給卡友全台最優的3%日本消費回饋無上限，台灣消費也有1%回饋無上限，還可依喜好任選現金回饋或LINE Points點數，成為旅日購買Omiyage的第一選擇。尤其程耀輝強調，這次是與JCB在台有史以來最大合作，因此日本千萬商戶蓄勢待發迎接，實際商家回饋範圍最廣。

北富銀發現，國人到日本旅遊最愛大批採購當地Omiyage和日系藥妝品，但也常因此遇到額度刷爆的困擾，不僅痛失掃貨良機，還可能影響到後續旅遊品質。

「旅日神卡」特別推出全台首創一鍵調高刷卡額度功能，只要進入北富銀LINE官方帳號並綁定「旅日神卡」，無需申請、不用證件，即可隨時隨地調高刷卡額度，視個人風險評級最高能調高刷卡限額一倍。也特別與台灣大哥大及WIHO合作推出日本漫遊優惠方案，卡友月月刷、月月可享2日免費台灣大哥大日本漫遊通；卡友也可選擇WiHo與「旅日神卡」獨家合作的5日wifi超優惠方案，此外，綁定一卡通，在國內日常搭捷運、坐火車、乘公車或騎Youbike還能享受2%交通回饋。