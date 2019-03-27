銷售神車ALTIS大改款上市 69.8萬元起

2019-03-27 15:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



TOYOTA COROLLA ALTIS一直是國內轎車銷售神車，今（27）日正式大改款上市，售價非常有競爭力，其中，汽油車款由69.8萬元起到77.8萬元，油電混合（HYBRID）車則分兩個等級，價格分別為81.8萬元、89.8萬元。

國內的銷售神車TOYOTA COROLLA ALTIS正式大改款，這款車自2001年國產化至今累計銷售已超過60萬台，成為國人購車首選。

為了滿足國內消費者的需求，ALTIS改款上市最大的不同，將強化安全配備為主軸，用提升安全性能來打動消費者的心。

安全配備方面是這次ALTIS改款的最大訴求，不分等級全方位提升安全配備與車體剛性，All New COROLLA ALTIS為同級車*3中唯一全車系標配7SRS氣囊、TSS（Toyota Safety Sense。

含PCS 預警式防護系統、ACC 主動式車距維持系統、LDA 車道偏離警示系統及AHB 智慧型遠光燈自動切換系統）、ACA主動過彎輔助系統、VSC車輛穩定控制系統、HAC上坡起步輔助系統、DSC檔位誤入動力限制系統等配備，主被動安全科技為標配26項，高階等級提供HUD多功能抬頭顯示器、BSM盲點偵測警示系統（尊爵以上）及PVM環景影像輔助系統（HYBRID旗艦）等其他先進安全科技，主被動安全科技最高等級更達32項*4，全方位守護每位乘員安全。

另外，車體剛性更藉由10大剛性強化工藝，車體焊點數增加31%、一體式車側加強板、底盤新增剛性強化支架等，提升抗扭曲剛性達60%，並藉由新增前下方1,500MPa超高張力防撞鋼樑、多通道前側樑設計，以及車側1,620MPa超高張力車門防撞鋼樑等，有效吸收並分散撞擊能量，於遭受撞擊時維持座艙完整性，全新大改款COROLLA ALTIS致力保護車主的行車安全。