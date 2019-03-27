春季居家清潔 台日習慣大不同

2019-03-27 15:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



針對春季居家清潔，台日習慣大不同。樂天指出，對台灣民眾而言，春季首重視覺系掃除商品，與春天相互輝映的粉色掃除用品特別熱賣，帶動相關品項數成長三成，而4月初處於春夏交界，常常伴隨反潮及氣溫漸升，不少民眾開始為緊接著而來的夏天做準備，「除溼」、「風扇」等相關關鍵字較上月同期攀升七成，銷量也提升三成。

在日本，樂天表示，民眾更注重維持居家好空氣，根據其站上統計，日本樂天居家清淨用品及空氣清淨、除螨家電等商品數較上月成長四成，業績也明顯成長三成。

樂天指出，從日本人最愛買的春天清淨抗空汙商品發現，日本人對生活哲學是清淨不能局限居家室內，不管出外或是在家，都不能離開空氣清淨機，因此主打可以放在車上使用的車用空氣清淨機，相當受到日本民眾的歡迎，成車用空氣清淨機第一，而徹底清殘留在棉被中生物的除螨機也是近期熱門商品之一，從入春以來，銷量就成長三成。