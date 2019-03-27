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「餐酒館」好夯！ 美食專家：竄紅後卻潛藏倒閉潮

2019-03-27 15:22經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

近幾年Bistro（餐酒館）的餐飲型態在台灣已經隨處可見，甚至從街邊店開到百貨公司內，《文娟挑食中》新媒體創辦人李文娟表示，由於餐酒館所需的空間不大，因此創業門檻相對也較低，平均客單價也只要千元上下，所以近年來快速竄紅。

此外，美食顧問潘瑋翔則指出，餐酒館的流行，主要和國人的飲食習慣西化，再加上品酒文化的興起有關。但，潘瑋翔特別提醒的是，餐酒館的開店門檻雖然相對不高，但經營者是否能夠找到足夠且適合的員工才是重點，畢竟現在餐飲業很缺工，要不然一窩蜂搶開，恐將發生倒閉潮。

主廚出身的潘瑋翔表示，其實坊間不少餐酒館都是業界的廚師自己出來開的，由於所需空間不大，創業門檻相對較低，只要把空間氛圍營造好即可，再加上酒又是重點，因此有些在餐食上就不是那麼講究，但這對於未來長久經營來說，是很大的危機，值得留意。

此外，潘瑋翔也觀察到，餐酒館的興起也和「文創風潮」有關，有著獨特設計氛圍的時髦空間，搭配創意料理，對年輕族群和上班族來說相當有吸引力。

李文娟則則觀察到，「經濟負擔」不會太大，是近年來餐酒館大流行的原因，而女性品酒的風潮，也有明顯推升作用，畢竟上餐廳消費，仍以女性為大宗。

同時，周休二日的城市旅行，以及來台觀光客，也都是國內餐酒館的消費主力族群。李文娟指出，因為出門旅遊，多半會想找好一點的餐廳犒賞自己享受一下，但高級餐廳的費用太高，又有點拘謹不自在，相較之下價錢平易近人，又有裝潢風格的餐酒館，也很對時下「相機先食」的現代人。

餐飲業創業創意料理

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