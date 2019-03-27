2018台灣餐飲白皮書：去年開店王是「餐酒館」

2019-03-27 15:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



全台最大餐飲資料庫iCHEF今（27）日公布《2018台灣餐飲白皮書》，調查發現去年的開店王是「餐酒館」，但全年節氣商機走勢卻呈現反常態，全年業績最好的並不是傳統的春節和暑假，反倒是9月的開學季，而五都的餐飲營業額年成長率則是由台南拔頭籌。

《2018台灣餐飲景氣白皮書》指出，調查中將餐廳類別分為16種，各類型餐廳在去年各有不同發展。值得注意的是，酒吧和餐酒館的家數在去年大幅成長近六成（56%），顯見大量市場需求，且業績仍在逐月穩定成長，單月可成長超過二成。

此外，《2018台灣餐飲景氣白皮書》也發現，2018年是火鍋業面臨嚴峻挑戰的一年，由於冬季不冷，加上眾多業者激烈競爭，雖然開店數量激增三成，但平均營業額卻陷入衰退，約12%，但在火鍋衰退的Q4中，冰品飲料業卻成長了近三成（29%），應和去年明顯暖冬有關，使得火鍋業大降溫。

iCHEF《台灣餐飲景氣白皮書》計畫負責人致理科技大學財務金融系蔡秉恒博士表示，台灣餐飲產業產值已連續十年成長，2017至2018年間成長達仍有近4.5%，表現更勝前年。

但，若以節氣商機來看，2018年春節期間整體平均業績低於前年；同時，暑假消費旺季提前在7月底結束，讓原本8月的消費強檔營業額呈現衰退。但在2018年，歷來的開學潮為餐飲業淡季，卻不減反漲，整體消費力成長動能在下半年逐漸轉強。

對此，iCHEF共同創辦人程開佑進一步指出，去年餐飲商機罕見的出現旺季不旺、淡季不淡的反常現象，尤其在9 月餐飲業的淡月出現小漲，這雖然促使整體消費動能於去年下半年轉強，但也考驗著餐飲業的靈活應變能力。

若從地區來看，台北市、新北市去年的營業額表現穩定，台南市的年營業額成長則是呈現拉升，並於下半年展現強大成長動能，由第一季時的衰退兩成（-25%）到第四季強勢轉正（7%），成去年五都中的最大黑馬。