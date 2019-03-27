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台中三井LaLaport購物中心 2023年開幕營運

2019-03-27 14:10經濟日報 記者宋健生╱即時報導

三井不動産集團今日與台糖公司簽約，正式啓動LaLaport購物中心開發計畫，將進...
三井不動産集團今日與台糖公司簽約，正式啓動LaLaport購物中心開發計畫，將進駐台中台糖湖濱生態園區。記者宋健生／攝影
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三井不動産集團今（27）日與台糖公司簽約，正式啓動LaLaport購物中心開發計畫，這也是三井繼台北南港之後第二座LaLaport購物中心，將進駐台中台糖湖濱生態園區

此案由三井新成立的專案公司「三中東區啦啦寶都」主導，預定2020年動工，2023年開幕，將成為三井不動產集團在台灣的第五座商業設施開發案。

三井不動産集團去年12月才在台中港開出全台第二座OUTLET PARK，並且也是全台唯一的海港型購物中心。目前開幕的熱潮仍在延燒，集團隨即宣布繼續投資中台灣。

今日簽約儀式由台糖總經理管道一與三井不動產董事長下町一朗主持，包括交通部長林佳龍、台中副市長楊瓊瓔、三井集團常務執行董事船岡昭彥、三中東區啦啦寶都董事總經理川邊直樹等人，均到場見證。

川邊直樹表示，此案位處於台中市東區，距離台鐵台中車站步行僅需約6分鐘。周圍5公里商圈內約有100萬人口數，車程30分鐘商圈內更高達約224萬的居住人口，未來鄰近都市如彰化、苗栗等廣域地區人口的來館，亦是指日可待。

此外，開發案用地周邊緊鄰台糖生態湖濱公園，園區內除了保留具有歷史文化價值的舊台糖糖廠之外，經過融入自然與水源的整建後，儼然成為一個融合現代與歷史的新景觀綠化公園，未來一路延伸至台鐵台中車站南側週邊區域，可望成為台中市另一個新興繁榮的重要商業城區。

川邊直樹說，此案分為2區2棟約250間專櫃，為台中市首座正統的區域型購物中心。預計將會規劃包含有國際性流行性品牌、國內外知名的排隊餐飲品牌、生活消費性商品、大型娛樂設施等進駐，提供消費者新形態的生活提案，體驗在此悠閒度過一整天的商業設施。

三井不動産集團今日與台糖公司簽約，正式啓動LaLaport購物中心開發計畫，將進...
三井不動産集團今日與台糖公司簽約，正式啓動LaLaport購物中心開發計畫，將進駐台中台糖湖濱生態園區。記者宋健生／攝影
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台糖生態園區中東

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