雲品打造風格宴會平台 引進分享利潤全新營運模式

2019-03-27 14:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



雲品（2748）宣布成立「君品Collection」，新增設館外13處據點。雲品國際總經理丁原偉表示，雲品國際以「共享經濟」、「分享利潤」概念將台灣各地觀光場域重新規劃與整合，讓君品酒店以米其林三星主廚、專業的婚禮企劃和場域硬體規劃等資源，重新定義平台媒合，未來擬規劃加入更多業種，讓宴會產業鏈，結合更好的品牌與場地，打造君品Collection宴會事業。並預期將提升雲品餐飲業績達兩成。

丁原偉表示，「君品Collection」新增設館外的13處據點包括四艘遊輪（樂浪遊艇俱樂部）、淡水好拍市集、南港Mak7 studio、八里 Ton Up Café、淡水石牆仔內、大稻埕稻舍、淡水豪邸「嘉蘆」、東北角大院「湛留」、宜蘭古堡Party餐廳與陽明山蒙馬特影像咖啡，並將旗下君品酒店亮廳、查理五世套房、日月潭Skylounge、日月潭Noble Hill、頤品大飯店新店、新莊、桃園與高雄、頤璽以及外匯服務歸納為全新宴會事業體。

丁原偉指出，在輕資產的先決條件下，透過宴會事業體系的平台將「有資產」的供給方和有需求的消費者串連起來，除了能引薦出更多產業相關業者，更讓消費者降低了時間與交易成本，也可讓君品酒店宴會事業成為新型態的「平台通路」，將是未來宴會產業開創另一高峯的重要關鍵。

丁原偉表示，這20年來國內婚宴產業無論是場地或菜色幾乎一成不變，雲品成立宴會事業體，預計導入君品酒店八大優勢，包括專業的米其林三星廚藝團隊、個製化宴會管理、沉浸式主題規劃、一站式訂購服務、婚禮企劃師、婚禮管家團隊、音樂規劃師與音樂執導師整合場域的資源及特色，為宴會產業開創出新的局面。