巨大電動自行車營收占比 今年目標衝上25%
「2019台北國際自行車展」早就是全球三大自行車展之一，每年都吸引全球買家目光，今年展結合「智慧騎乘」為主流，另外電動自行車的推陳出也是焦點；國內的自行車大廠如巨大（9921）、美利達、愛地雅及建大等都是大陣仗參展。
2019台北國際自行車展」今（27）日開展，巨大集團董事長杜綉珍及執行長劉湧昌同步看好電動車市場商機，今年巨大電動自行車銷售占營收比首度衝上25%。
電動自行車還是巨大今年發展的重心，去年占營收比只有19%，今年目標要衝上25%，而且電動自行車的毛利率高，銷售量的上升，也代表獲利的攀升。
杜綉珍指出，2019台北展巨大集團 以「Change The Game-Ch2: Elevation 開創新局-躍進」 為台北展主軸，將透過Giant 、Liv以及momentum三大品牌，開發引領潮流的創新產品。
創新電動車區域依舊是自行車界最熱門的話題，隨著電動車趨近成熟的技術，也逐步讓電動車的範疇邁入了「運動健身」的領域中。
劉湧昌也進一步解說，巨大於1995年著手深耕電動輔助自行車的研發與創新，超過20年的發展，Giant成為領先全球推出完整系列的電動輔助自行車的先驅。
此次台北展，巨大也展示獲得第27屆台灣精品獎金質獎殊榮的Trance E+0 Pro，以及同樣搭載 SyncDrive Pro- 專業級高效同步電機 Liv品牌的Intrigue E+2 Pro。其中Fast SR E+和Aimez SR E+在台北展過後，將於台灣各捷安特門市中銷售，透過新品展示，也提供消費者透過電動車享受自行車運動生活的想像和觀點，讓Giant的電動自行車，自然而然成為騎士的最佳夥伴之一。
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