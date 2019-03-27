巨大電動自行車營收占比 今年目標衝上25%

2019-03-27 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



「2019台北國際自行車展」早就是全球三大自行車展之一，每年都吸引全球買家目光，今年展結合「智慧騎乘」為主流，另外電動自行車的推陳出也是焦點；國內的自行車大廠如巨大（9921）、美利達、愛地雅及建大等都是大陣仗參展。

2019台北國際自行車展」今（27）日開展，巨大集團董事長杜綉珍及執行長劉湧昌同步看好電動車市場商機，今年巨大電動自行車銷售占營收比首度衝上25%。

電動自行車還是巨大今年發展的重心，去年占營收比只有19%，今年目標要衝上25%，而且電動自行車的毛利率高，銷售量的上升，也代表獲利的攀升。

杜綉珍指出，2019台北展巨大集團 以「Change The Game-Ch2: Elevation 開創新局-躍進」 為台北展主軸，將透過Giant 、Liv以及momentum三大品牌，開發引領潮流的創新產品。

創新電動車區域依舊是自行車界最熱門的話題，隨著電動車趨近成熟的技術，也逐步讓電動車的範疇邁入了「運動健身」的領域中。

劉湧昌也進一步解說，巨大於1995年著手深耕電動輔助自行車的研發與創新，超過20年的發展，Giant成為領先全球推出完整系列的電動輔助自行車的先驅。