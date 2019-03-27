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女力經濟發威 momo、博客來強力促銷

2019-03-27 12:07經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

台灣雖面臨少子化的困境，卻逆勢開創寵愛商機。富邦媒（8454）旗下momo購物網2018婦幼商品銷售年增近5成，看準網購婦幼商機持續蓬勃，momo今年婦幼節檔期推出婦幼會員送紅利金活動。

統一超（2912）旗下博客來也表示，根據銷售觀察，近年不論在童書、兒童玩具、母嬰用品等需求皆逐年成長。迎接即將到來的兒童節商機，博客來今年推出「兒童節快樂書展」與「兒童節禮物」展，預計提升業績二至三成。

富邦媒表示，「女力」經濟的崛起是開啟婦幼商機的重要引擎，「想要給孩子最好的」則是推升成長的關鍵動能；另外，「物流」則扮演帶動商流的幕後推手。

據觀察，站內消費主力八成來自女性，而30歲至39歲占比近六成。其中玩具、尿布、嬰幼兒用品、兒童成長家具等四大類買氣最夯，如Teamson Kids佛羅倫斯木製廚房玩具年銷逾2,000組、尿布銷售年增翻倍、兒童成長家具成長逾三倍。

富邦媒表示，現代人生活忙碌，家長為了能在緊湊工作與生活空隙中照顧好孩子，總是與時間賽跑，網購婦幼商機因應崛起。

富邦媒在婦幼市場開拓採取精耕策略，除積極導入品牌，同時擴展各類婦幼商品，並發揮多元行銷實力，如偕同婦幼品牌舉辦品牌日、寶寶爬行比賽與各式線上婦幼活動等。此外，許多婦幼商品如尿布、家具體積龐大，透過網購下單快速到貨的便利性，以致能推升婦幼銷售的成長。

博客來表示，少子化趨使父母對於孩子教育更顯重視，近年童書銷售穩居年度暢銷類別前三名，其中又以圖畫書類型表現最突出，此外，受到108年課綱上路的影響，今年在童書的科普、數學、自然等知識型童書出版量與業績大增，新客綱強調「生涯探索」，孩子需要更早開始培養興趣探索，與對世界的認知，家長對於這類型的知識型商品需求量大增。而近年兒童玩具市場吹起智慧風，也帶動博客來益智科學類型玩具買氣迅速成長約三成。

兒童節富邦媒博客來

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