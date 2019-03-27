國泰航空斥資193.8億元 收購廉航香港快運

2019-03-27 11:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



國泰航空公司今（27）日公告，以49.3億元港幣（近台幣193.8億元）收購廉價航空香港快運航空百分之百股權，交易於今年12月31日或之前完成後，香港快運將成為國泰航空的全資附屬公司。

國泰航空表示，收購香港快運的金額，包括港幣22.5億元以現金支付；及非現金港幣26.8億萬元，透過發行及更替承兌貸款票據結付。

國泰航空表示，交易的完成須待達成若干條件後方可作實，包括獲得有關的競爭管理當局授予所需的許可、取得香港快運有關合約項下的同意，以及終止或變更香港快運與其關聯方之間的若干安排。

在香港航空市場中，國泰航空早已併購港龍航空，這次為何收購香港快運，引人關注，對此國泰航空指出，由於國泰航空與香港快運的業務及業務模式在很大程度上可以互補，交易預計會產生協同效應。

國泰航空集團以具吸引力的實際方式，支持其航空業務的長遠發展及增長，並致力加強其競爭力。公司擬繼續以廉價航空公司的業務模式營運香港快運，作為一家獨立運作的航空公司。