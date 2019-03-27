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華航安大略機場開航慶周年

2019-03-27 10:07世界日報 記者戴啟銘╱即時報導

華航管理人員與安大略機場管理局嘉賓一起切慶祝蛋糕。(記者啟鉻／攝影）
華航管理人員與安大略機場管理局嘉賓一起切慶祝蛋糕。(記者啟鉻／攝影）
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華航空公司 (China Airlines )2018年3月25日開通南加州安大略往返台北（桃園）新航線，至今已經營運一周年，25日華航在安大略國際機場舉行慶祝儀式。

安大略機場管理局董事長瓦普納（Alan D. Wapner）、執行長瑟普（Mark Thorpe）、及機場管理局委員會成員暨聖伯納汀諾縣縣政委員哈格曼（Curt Hagman）等致詞，眾嘉賓在現場開啟香檳，合切蛋糕慶祝。華航及安大略機場管理局還準備趣味照相亭提供參與者拍照，還有點心飲料及可愛的「限量版」熊寶寶伴手禮贈與當天搭乘航機旅客，共同慶祝開航一周年。

華航美洲地區行銷協理許堡捷（Porsche Hsu)表示，自開通新航線以來，載運旅客超過16萬人次，獲得本地旅客讚譽，並進一步拓展客源，目前營運情況良好。2018年對華航是新的里程碑，起初以波音777-300ER客機，每天飛航台灣桃園機場。華航於2018年10月28日宣布航班升級，華航「帝雉號」彩繪機首次在安大略機場啟航 ，安大略--台北空中巴士A350新機上線服務旅客，讓搭乘更舒適。

同時在原來臨時貴賓室，於2019年初完工升級。據華航官網資訊，華航晶鑽卡、翡翠卡、金卡會員搭乘中華航空國際航班出境，均可使用機場貴賓室。

在安大略機場起降的華航班機，可服務大洛杉磯地區以東、東北的旅客，他們降落桃園機場後，可轉機至泰國曼谷或香港。華航安大略台北航線自採用A350直飛，CI023班機從安大略時間晚間23:50出發，次日台北時間早上05:25抵達桃園機場，方便旅客轉接至亞洲其他城市，回程班機CI024由台北桃園機場下午18:10出發，同日當地時間午後14:50抵達安大略。

華航在審慎評估後開航「安大略－台北」航線，以每周七班天天直飛，已成為拓展加州安大略直航亞洲定期航班的先鋒。開航後，華航北美洲直飛台灣的航點已增加到六個，包括安大略、洛杉磯、舊金山、紐約、夏威夷、以及加拿大溫哥華，提供北美洲的旅客更便捷密集的空中服務。

華航「安大略－台北」航線開航後受到歡迎，該新航線與原來的洛杉磯台北航線，成為華航在南加州地區營運的雙核心，創造雙機場經濟效應，增加了往返亞洲整體服務範圍及便利性，強化台美交流，也增加與亞洲市場的連結。

開啟慶祝香檳。（記者啟鉻／攝影）
開啟慶祝香檳。（記者啟鉻／攝影）
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安大略機場管理局贈送華航禮物表達友誼之情。（記者啟鉻／攝影）
安大略機場管理局贈送華航禮物表達友誼之情。（記者啟鉻／攝影）
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華航為慶祝台北桃園直飛安大略機場一周年準備慶祝蛋糕。(記者啟鉻／攝影）
華航為慶祝台北桃園直飛安大略機場一周年準備慶祝蛋糕。(記者啟鉻／攝影）
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華航航線

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