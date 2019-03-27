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休旅車神車RAV4改款上市 掀搶換車潮

2019-03-27 09:02經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

第5代TOYOTA All New RAV4 3月4日上市，頂著「進口車、國產價」，全新改款上市；上市不到一個月累計訂單已經達8,000台，而且訂車後取車要等兩、三個月，這樣的數字及銷售成績，讓許多車款望塵莫及，代理的和泰車3月開始業績也將跟著受惠。今（27）日和泰車再度發表TOYOTA COROLLA ALTIS可以說是銷售神車，成為市場引頸期盼的新車。

和泰車代理的TOYOTA休旅車神車RAV4改款上市後，帶新車市場整個熱起來，消費者積極賞車，搶進這款進口車款但是國產車價，和泰車也因為有RAV4導入，讓休旅車產品線更完整，今年在SUV車款的市場不容小覷。

RAV4這款車是市場公認的銷售熱門休旅神車，去年讓車型銷售台數達到1.87萬台，是全年銷售排名第二名的車款，RAV4自2008年導入至今，藉由流線外型、舒適空間與豐富配備，深受消費者喜愛，累計銷售已超過16萬台，並連續八年蟬聯同級距銷售冠軍。

汽車達人指出，這次RAV4改款新主打安全配備，打動國內消費者心，成為推動上市不到一個月寫下銷售神績的最佳動能。

為滿足市場對於安全配備的期待，All New RAV4全車系標配TOYOTA Safety Sense （包含PCS 預警式防護系統、ACC 主動式車距維持系統、LDA 車道偏離警示系統及AHB 智慧型遠光燈自動切換系統），還有ACA主動過彎輔助系統、VSC車輛穩定控制系統、TRC循跡防滑控制系統、HAC上坡起步輔助系統、PBC車身起伏控制系統以及7SRS氣囊等安全配備。

另有BSM盲點偵測警示系統（2.0尊爵以上）、PVM環景影像輔助系統（2.0旗艦以上）、及DAC下坡緩降輔助系統（2.5 ADVENTURE 4WD）等，最高搭載33項主被動安全配備，全能守護駕駛與乘客安全。

此外，All New RAV4也採用新世代高剛性車體，最高以1,500MPa等級超高強度鋼材，提高車輛行車穩定性。

休旅車神車RAV4改款上市後在國內掀搶換車潮。 圖／公司提供
休旅車神車RAV4改款上市後在國內掀搶換車潮。 圖／公司提供
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第5代TOYOTA All New RAV4 頂著「進口車、國產價」，全新改款上...
第5代TOYOTA All New RAV4 頂著「進口車、國產價」，全新改款上市不到一個月訂單達8千台。 圖／公司提供
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和泰車休旅車

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