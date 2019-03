休旅車神車RAV4改款上市 掀搶換車潮

2019-03-27 09:02 經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導



第5代TOYOTA All New RAV4 3月4日上市,頂著「進口車、國產價」,全新改款上市;上市不到一個月累計訂單已經達8,000台,而且訂車後取車要等兩、三個月,這樣的數字及銷售成績,讓許多車款望塵莫及,代理的和泰車3月開始業績也將跟著受惠。今(27)日和泰車再度發表TOYOTA COROLLA ALTIS可以說是銷售神車,成為市場引頸期盼的新車。

和泰車代理的TOYOTA休旅車神車RAV4改款上市後,帶新車市場整個熱起來,消費者積極賞車,搶進這款進口車款但是國產車價,和泰車也因為有RAV4導入,讓休旅車產品線更完整,今年在SUV車款的市場不容小覷。

RAV4這款車是市場公認的銷售熱門休旅神車,去年讓車型銷售台數達到1.87萬台,是全年銷售排名第二名的車款,RAV4自2008年導入至今,藉由流線外型、舒適空間與豐富配備,深受消費者喜愛,累計銷售已超過16萬台,並連續八年蟬聯同級距銷售冠軍。

汽車達人指出,這次RAV4改款新主打安全配備,打動國內消費者心,成為推動上市不到一個月寫下銷售神績的最佳動能。

為滿足市場對於安全配備的期待,All New RAV4全車系標配TOYOTA Safety Sense (包含PCS 預警式防護系統、ACC 主動式車距維持系統、LDA 車道偏離警示系統及AHB 智慧型遠光燈自動切換系統),還有ACA主動過彎輔助系統、VSC車輛穩定控制系統、TRC循跡防滑控制系統、HAC上坡起步輔助系統、PBC車身起伏控制系統以及7SRS氣囊等安全配備。

另有BSM盲點偵測警示系統(2.0尊爵以上)、PVM環景影像輔助系統(2.0旗艦以上)、及DAC下坡緩降輔助系統(2.5 ADVENTURE 4WD)等,最高搭載33項主被動安全配備,全能守護駕駛與乘客安全。