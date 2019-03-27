再度加碼投資 為何在Google的未來裡 台灣那麼重要

2019-03-27 08:45 聯合新聞網 文章提供／遠見



Google裝置與服務資深副總裁 Rick Osterloh（左）與Google台灣董事總經理簡立峰（右）宣布，Google將在台興建全新辦公園區、擴大招募與人才培育計畫。 聯合報記者侯永全／攝影 分享 facebook 繼2017年9月宣布收購hTC手機代工團隊後，Google再度加碼投資台灣，將在新北市遠東通訊園區打造全新辦公園區，為日後可能加倍的團隊人數預作準備。到底為何Google要這樣做？

Google加碼投資台灣，是玩真的！3月26日，Google裝置與服務（原硬體）資深副總裁瑞克・奧斯特羅（Rick Osterloh）專程自美國總部來台宣布，將在新北市遠東通訊園區（T-Park）打造全新辦公園區，為目前擁有2000名員工的Google台灣團隊預留雙倍成長空間，預計於2020年底開始分批遷移部分團隊。

這次記者會的場地，位在宏達電新北市新店的總部大樓。2017年9月，奧斯特羅也在這個場地和宏達電董事長王雪紅連袂宣布，以11億美元把hTC手機代工團隊併入Google。

對宏達電而言，因為這筆非營業利益，帶動2018年全年營運轉虧為盈，並得到繼續布局高端區塊鏈手機、VR頂級解決方案的資本。

對Google而言，這起收購案同樣意義非凡。奧斯特羅表示，台灣已是Google亞太區最大研發基地，去年10月上市的Pixel 3手機，台灣團隊的貢獻也很大，「講到Google未來願景，不能不提台灣。」

因此，Google租下遠東通訊園區內即將落成的全新大樓，未來台北101辦公室、新店hTC團隊仍會繼續運作，但目前計畫尚不明朗。

業界人士透露，遠東通訊園區內不只有遠傳總部，瑞典通訊設備巨擘愛立信（Ericsson）也位在此。Google相中這裡，可能是為了發展5G技術。

但奧斯特羅強調，5G並不是Google相中遠東通訊園區的唯一原因。Google未來有無窮可能，但確定會發展硬體，把大多數做硬體的員工聚在同個地方，「這是Google的關鍵策略。」

除了遷入新辦公室以外，Google也積極訓練人才。Google台灣董事總經理簡立峰表示，去年Google訂下「智慧台灣計畫」，希望能為台灣培訓AI人才5000人、數位行銷人才5萬人。這些目標，在去年全數達成。

和去年著重「專業」不同，今年Google的人才培訓目標是「普及」，將擴大教育訓練的範疇、降低學習AI和數位知識的門檻，讓更多教師、學生、企業、開發者都能受惠。

Google宣布進駐新北市Tpark（台北遠東通訊園區），是國際大型企業進駐新北的重要指標。新北市副市長吳明機（左起）、Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh、新北市長侯友宜、Google台灣董事總經理簡立峰共同出席記者會。 新北市府／提供 分享 facebook

在AI培訓方面，Google三箭齊發，希望今年能在全台培訓1萬人。

針對學校，Google將和工研院在內的九個研究機構合作培訓80個種子教師進入校園，向下扎根AI人才。

至於企業，將提供「Machine Learning Day（機器學習日）」專班，藉由實作、工作坊方式，為更多企業導入機器學習知識。

關於開發者，Google成立專為開發者進行定期培訓的團隊，將擴大全台各地GDG（Google Developer Group）社群，透過工作坊、講座、課程，強化與開發者社群的連結。

而在數位行銷人才方面，今年Google的目標是培訓10萬人。繼去年在台南文化創意產業園區、台中逢甲大學開設數位學程後，Google將在「新北社企・電商基地」開實體課。

而針對學校，Google的數位學程內容，也正式納入台中逢甲大學、高雄中山大學的學分課程，幫助學生開拓職涯發展的更多可能。

在徵才方面，Google的腳步也沒停下來。自去年起，Google已和數百名產業界人士交流，並與超過1萬名在校學生互動。

今年，Google將舉辦更多校園招募、學術交流活動，也將開出更多企業實習名額，並積極參與Women in Tech產業活動，與高中女生交流互動，以鼓勵台灣女性加入科技產業。

奧斯特羅表示，台灣大專院校電機、資訊系所有不少女學生，但最後成為工程師的卻不多，希望透過Google女性工程師走入校園演講、與女學生共組社群，吸引更多女學生把資訊科技當成職涯選項。

見證Google在台一路發展的簡立峰有感而發的說，Google能在台灣如此快速成長，代表台灣人才夠優秀，而台灣不僅是硬體科技重要產業鏈所在地，更難能可貴的是，硬體工程師也具有軟體知識，「這是我們的優勢，不要妄自菲薄。」

Google在台擴大規模 圖／經濟日報提供 分享 facebook

（作者／陳育晟 本文出自2019.03.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）