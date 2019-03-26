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新鼎 今年積極爭取產業AI化及智慧工廠商機

2019-03-26 19:49經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

新鼎（5209）總經理陳振欽今天表示，新鼎因擁有儀控、機電工程與智慧化科技的技術優勢，今年將持續爭取產業人工智慧化（AI）及智慧工廠等商機。新鼎去年每股稅後純益3.25元，優於前年的3.23元，擬配發現金股利2.78元。

新鼎今天舉行法說會，陳振欽表示，新鼎的業務主要以工廠及交通兩大領域為主。展望今年，在工廠領域部分，由於新能源政策下燃氣將成為供電主力，因此將爭取液化天然氣（LNG）接收站新建與擴建移控訂單；隨電動車普及，將拓展電池材料廠整改商機。尤其政府推動產業AI，將帶來機聯網的業務機會；中美貿易戰台商回流，也將帶動無塵室機電工程與智慧工廠解決方案需求，這些都是新鼎今年業務拓展的重點。

陳振欽指出，隨桃機運量履創新高，新鼎除了現有的行李處理系統維護訂單，將再爭取桃機航廈智慧化與改善工程標案；而去年也首度進入高鐵市場，獲得轉轍器控制機箱開發訂單，隨高鐵將落實零組件在地化與增強自主維修能量，新鼎也將持續爭取零組件與旅客資訊系統業務機會。

新鼎去年的簽約額為14.8億元，簽約的類型以機電整合為主，占比42%，程序控制33%、智慧製造25%。而去年在建工程金額為37.6億元，也以機電整合達78%占比最高。

新鼎總經理陳振欽。 記者何佩儒／攝影
新鼎總經理陳振欽。 記者何佩儒／攝影
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