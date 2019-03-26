北投加賀屋推日本正宗藝伎 限量席次搶購

2019-03-26 19:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



回眸一笑百媚生的藝伎，纖纖玉指輕挑酒盞，今年暑假7/25起至7/29攜絕藝翩翩抵台，日勝生加賀屋自日本古都金澤邀請藝伎來台演出，近距離與藝伎一同飲酒、聊天、遊戲，重現風物畫中的雅趣場景。

傳承了百年精華的藝伎，從古至今都是社會所追求的完美女性代表，為什麼藝伎能得到此稱讚？可以追朔到江戶時代所推崇的「粋」（いき/ i ki）。

所謂的「粋」是形容一個人的從內顯現出來的氣質和外顯大方的行為舉止。「粋」是一種通曉人情世故的特質，是一種簡單卻集聚嬌媚、優雅和華麗之氣於一體的美，藝伎就是這樣的存在。

藝伎是藝術家也是活的藝術品，她營造出一個神祕的世界，在這個世界裡只有她的美豔風姿和精湛藝能，不斷散發出來的神秘的吸引力，讓人趨之若鶩的想要掀開層層的面紗一窺究竟。

但能親眼瞧一瞧越夜越美麗的藝伎，往往不是那麼的容易，按照日本藝伎所承襲的傳統「一見さん お断る」(婉拒陌生客)，須依靠熟客介紹，通過各種關卡，取得茶屋信任後，才能邀請藝伎現身於宴席之中，為奢華的宴飲掀起另一波高潮。