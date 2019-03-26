迎兒童節連假商機 六福莊推「Day&Night」住房專案

2019-03-26 19:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



六福旅遊集團旗下的六福村及六福莊共同舉辦一年一度的「動物派對」活動即將登場，為迎接兒童節四天連假商機，活動特別選於4月3日開跑，啟動長達68天的嘉年華活動。

六福莊同步推出「Day&Night-動物玩Hen大」住房專案，三人成行只要12,500元 +10%，白天入村盡情與動物大明星親密互動，晚上神秘夜探動物們的晚間生活，除了豐盛的早晚餐外，另準備動物點心組與動物造型商品，全天候「動物派對」玩不停。

此外，六福莊推出全新主題房「寶貝探索房」，動物插畫環繞的客房環境超吸睛，房內還有小小孩最愛的兒童帳棚、迷你木馬、動物蛋糕、5樣商品「動物派對豐富包」，同時享有六福村門票、草原歷險、晚餐三選一的兌換優惠，三人房僅要NT$9,999 +10%，當月壽星可再免一成服務費，每日限量預訂一間，預計將掀起親子市場的搶購熱潮。

六福莊為亞洲第一座動物生態旅館，父母安排全家旅遊的首要選擇，今年兒童節連假訂房率已經達七成，經過最後一周衝刺，相信兒童節連假住房表現將更為亮眼。

六福「動物派對」活動期間為4月3日至6月9日止，六福莊館內推出許多全新好玩體驗，與如臨現場的動物主題3D地景彩繪合照，沿著動物們的腳步走過知識走廊發覺你所不知道的動物秘密，午間還有限時體驗的動物橡皮章創意塗鴉彩繪，每天晚上還有非洲舞者帶來的動物狂歡舞會，要讓遊客從早到晚都玩不停。

另外，第2季最經典的動物派對活動即將來臨，首波大型活動就在連假首日（4/4），六福村與莊福文教基金會聯合舉辦「瀕危動物同學會」，邀請民眾戴上面具、畫上動物妝，將孩子打扮成最萌動物寶貝，而莊福文教基金會保育大使宥勝、人氣youtuber妞妞也將扮成台灣瀕危動物，與民眾一起化身萌獸出沒六福村。