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獨／愛犬才剛走、弟弟驚爆驟逝 孟耿如雙重打擊堅強扛起家

韓國瑜再搶9億訂單 累計53億突破原預估50億大關

換屋客回歸 板橋市中心新案銷售開紅盤

2019-03-26 18:42經濟日報 記者陳美玲╱即時報導

房市歷經一波盤整，其中新北市板橋地區在江翠北側重劃區每坪4字頭成交價的帶動下，區域交易量回升。永雄建設機構董事長劉炳煌，在江翠北側重劃區每坪4字頭成交價影響，新板特區周邊買氣有沉寂一段時間，不過去年開始，著重生活機能的換屋客積極進場下，新板特區周邊房市能見度提高。

劉炳煌強調，以板橋為例，新板計劃周邊開發已臻飽和，不過周邊生活機能成熟，相對於江翠北側重劃區來說，仍是換屋族出手的重點區域。以旗下「永雄卓閱」來說，每坪成交價落在6~7字頭，優勢是與新板特區有相對便宜一成左右的價差，加上周邊生活機能佳，新案規劃28~46坪、52~65坪的首購、換屋產品為主，切中市場需求，因此銷售率達六成左右。

在地建商永雄建設機構耗費17年時間，在新北市板橋實踐路旁整合1,300坪土地，推出預售新案「永雄卓閱」，是近年當地首個千坪以上的都更案，不僅在許久未有指標案問世的大新板地區中相當罕見，更吸引換屋客出手。

劉炳煌指出，該案去化最快的是52~65坪產品，顯示換屋族對於成熟商圈加上對區域情感連結，成為新案主力買盤；「永雄卓閱」住宅區總銷約90億元、商業區約60億元，其中商業區一到三樓規劃一般事務所，全案總戶數為274戶，為兩棟地上29樓、地下6樓的產品。

現任新北市不動產開發商業同業公會理事長暨永雄建設機構董事長的劉炳煌，其家族是被譽為板橋三大家族之一的劉家，民國42年從木材行開始接觸建築業，之後由建材轉型為建商，先後40餘年的時間，雖遭逢事業的大起大落，不過在從林口、龜山慢慢經營之下，最終回歸故鄉板橋推案，集團目前除了「永雄卓閱」外，還有三重、八里的自地自建案，兩案總銷分別超過7億元，新莊也有一筆通過危老重建計畫案在手，土城也有一筆都更案。

「永雄卓閱」每坪成交價落在6~7字頭，不僅與新板特區有相對便宜一成左右的價差，加...
「永雄卓閱」每坪成交價落在6~7字頭，不僅與新板特區有相對便宜一成左右的價差，加上周邊生活機能佳，且新案規劃28~46坪、52~65坪的首購、換屋產品為主，切中市場需求，業者表示，該案銷售率已達六成左右。陳美玲/攝影
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