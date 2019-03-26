換屋客回歸 板橋市中心新案銷售開紅盤

2019-03-26 18:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



房市歷經一波盤整，其中新北市板橋地區在江翠北側重劃區每坪4字頭成交價的帶動下，區域交易量回升。永雄建設機構董事長劉炳煌，在江翠北側重劃區每坪4字頭成交價影響，新板特區周邊買氣有沉寂一段時間，不過去年開始，著重生活機能的換屋客積極進場下，新板特區周邊房市能見度提高。

劉炳煌強調，以板橋為例，新板計劃周邊開發已臻飽和，不過周邊生活機能成熟，相對於江翠北側重劃區來說，仍是換屋族出手的重點區域。以旗下「永雄卓閱」來說，每坪成交價落在6~7字頭，優勢是與新板特區有相對便宜一成左右的價差，加上周邊生活機能佳，新案規劃28~46坪、52~65坪的首購、換屋產品為主，切中市場需求，因此銷售率達六成左右。

在地建商永雄建設機構耗費17年時間，在新北市板橋實踐路旁整合1,300坪土地，推出預售新案「永雄卓閱」，是近年當地首個千坪以上的都更案，不僅在許久未有指標案問世的大新板地區中相當罕見，更吸引換屋客出手。

劉炳煌指出，該案去化最快的是52~65坪產品，顯示換屋族對於成熟商圈加上對區域情感連結，成為新案主力買盤；「永雄卓閱」住宅區總銷約90億元、商業區約60億元，其中商業區一到三樓規劃一般事務所，全案總戶數為274戶，為兩棟地上29樓、地下6樓的產品。