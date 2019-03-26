美中貿易戰干擾 南紡上半年展望保守

2019-03-26 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴慧瑀 ╱即時報導



受美中貿易戰的不確定因素干擾，南紡（1440）稱市場多有懸念，對上半年展望看法偏保守。南紡透露，今年股利維持去年水準，但配發率將下降，主要是景氣前景不明，且日後有擴產計畫，計劃多保留一些現金。

受原物料價格去年底走跌衝擊，南紡去年第4季單季稅後純益虧損6156萬，每股盈餘（EPS）虧損0.04元；但前三季聚酯瓶粒、化纖產品表現有撐，去年全年稅後純益為10.6億元，EPS為0.65元。去年各項產品營收比重方面，化纖、紡紗各佔44%，不動產租金等其他收入為12%。

值得注意的是，南紡去年存貨較前年多出14.6億，增幅逾2成，引起法人關注。南紡今（26）日舉行法說會，公司稱主要原因有二，一是去年改變棉花庫存水平策略，從兩個月提高至三個月；二是去年第4季受美中貿易戰影響，越南外銷量萎，庫存微幅增加。

南紡談前者補充道，往年第4季新舊棉花年度交替之際，舊棉價格貴，且品質欠佳，因此去年改變策略，把在庫棉花提高到3個月。另外，第4季原材料存貨出現跌價損失，當前價格正緩步上升，盼今年第1季有機會回沖。

南紡今年前兩月累計營收35.5億元，年減5.57%，主因是紡紗產品銷售較去年同期萎縮。受美中貿易戰影響，不斷有紡織業訂單從大陸轉到東南亞，南紡觀察，大陸境內市場無法消化大量紡紗，於是大量外銷，進而衝擊紡紗價格。即便今年來原物料價格緩步回升，但目前為止，未直接反映到產品售價。

南紡預期，3月後隨市況好轉，營收有望重返成長軌道，但美中貿易戰陰影未褪，景氣前景不明，上半年展望看法保守。