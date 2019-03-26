搶兒童節連假商機 六福村推12歲以下孩童免費入園

2019-03-26 18:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



六福（2705）旗下的六福村及六福莊共同舉辦一年一度的「動物派對」活動即將登場，為迎接兒童節4天連假商機，活動將於4月3日開跑，啟動長達68天的嘉年華活動。六福莊同步推出「Day&Night-動物玩Hen大」住房專案，三人成行房價12,500元+10%。

另，4月4日至4月7日兒童節連假期間，六福村主攻親子族群，祭出「12歲以下孩童免費入園，陪同父母享每人520元優惠入園」，及推出「動物派對-動物玩HEN很大」全新情境式、近距離的動物互動體驗，預估兒童節4天連假將有超過4萬人入園遊玩。

六福表示，選擇「Day&Night-動物玩Hen大」住房專案，於4月3日至6月8日入住，可獨享以夜視鏡探察中庭動物的夜間活動，深入了解動物們夜生活的小祕密，在點點星光下悄聲行動，在不打擾動物們的前提下，讓孩子們親眼見證動物明星超萌又療癒的睡姿，隔天早上還可以參加「草原歷險」體驗，近距離互動及觀察草食類與猛獸類動物。

此外，六福莊推出全新主題房「寶貝探索房」，動物插畫環繞的客房環境超吸睛，房內還有小小孩最愛的兒童帳棚、迷你木馬、動物蛋糕、5樣商品「動物派對豐富包」，同時享有六福村門票、草原歷險、晚餐三選一的兌換優惠，三人房價格9,999 +10%，當月壽星可再免一成服務費，每日限量預訂一間。