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韓國瑜再搶9億訂單 累計53億突破原預估50億大關

搶兒童節連假商機 六福村推12歲以下孩童免費入園

2019-03-26 18:15經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

六福（2705）旗下的六福村及六福莊共同舉辦一年一度的「動物派對」活動即將登場，為迎接兒童節4天連假商機，活動將於4月3日開跑，啟動長達68天的嘉年華活動。六福莊同步推出「Day&Night-動物玩Hen大」住房專案，三人成行房價12,500元+10%。

另，4月4日至4月7日兒童節連假期間，六福村主攻親子族群，祭出「12歲以下孩童免費入園，陪同父母享每人520元優惠入園」，及推出「動物派對-動物玩HEN很大」全新情境式、近距離的動物互動體驗，預估兒童節4天連假將有超過4萬人入園遊玩。

六福表示，選擇「Day&Night-動物玩Hen大」住房專案，於4月3日至6月8日入住，可獨享以夜視鏡探察中庭動物的夜間活動，深入了解動物們夜生活的小祕密，在點點星光下悄聲行動，在不打擾動物們的前提下，讓孩子們親眼見證動物明星超萌又療癒的睡姿，隔天早上還可以參加「草原歷險」體驗，近距離互動及觀察草食類與猛獸類動物。

此外，六福莊推出全新主題房「寶貝探索房」，動物插畫環繞的客房環境超吸睛，房內還有小小孩最愛的兒童帳棚、迷你木馬、動物蛋糕、5樣商品「動物派對豐富包」，同時享有六福村門票、草原歷險、晚餐三選一的兌換優惠，三人房價格9,999 +10%，當月壽星可再免一成服務費，每日限量預訂一間。

今年為六福村40周年，有不少推陳出新生態體驗及經典節慶性活動。六福表示，去年六福村達到140萬總入園人次亮眼成績，今年前2月已經累積18萬人次，較去年同期成長34%，今年全年可望上看160萬人次。其中，第2季最經典的動物派對活動即將來臨，首波大型活動就在連假首日(4/4)，六福村與莊福文教基金會聯合舉辦「瀕危動物同學會」，邀請民眾戴上面具、畫上動物妝，而莊福文教基金會保育大使宥勝、人氣youtuber妞妞也將扮成台灣瀕危動物，與民眾一起化身萌獸出沒六福村。

六福莊打造「寶貝探索房」主題房，還有動物派對驚喜包可帶回。圖／六福集團提供
六福莊打造「寶貝探索房」主題房，還有動物派對驚喜包可帶回。圖／六福集團提供
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六福莊推出「Day&Night-動物玩Hen大」住房專案，跟動物一起日夜狂歡玩不...
六福莊推出「Day&Night-動物玩Hen大」住房專案，跟動物一起日夜狂歡玩不停。圖／六福集團提供
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