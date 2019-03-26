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日月光條款發威 一張表看懂這些年來水汙染防治成效

2019-03-26 17:18經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

日月光廢水汙染後勁溪事件喧騰一時，進而促成水汙染防治法修法增訂罰則與吹哨條款。環保署今（26）日指出，修法後的這幾年來，對於水汙染防治已有相當成效，包括刑事罰金高達1.3億元、行政罰鍰高達15.7億元，追繳不法利得高達2,000萬元，嚴重犯罪案件也明顯減少。

環保署指出，水汙染防治法2015年修正後，在刑事方面，對排放有害物質超過放流水標準者，不論是否取得水汙染許可證，均認定是犯罪行為，有違反者即入刑。

根據統計，2013年至2015年修法前，移送的判決總計20案，處罰金740萬元；修法後至2018年，移送的判決總計91案，處罰金3,995萬元，沒收犯罪所得達1億3,328萬元。另2015年查獲35案排放超標的有害廢水，去年已經降至7案，顯示提升刑度及罰金，確有達到嚇阻非法行為的效果。

另在行政罰方面，對於非法偷排、稀釋、未正常操作廢汙水處理設施及放流水超標，罰鍰上限由60萬元提升至2,000萬元。在修法前4年裁處總金額合計9.7億元，修法後4年則提高至15.7億元，非法偷排案件也從429件降至254件。

環保署官員指出，水汙染違法案件以彰化及新北為最大宗，其中大多為電鍍業者，而高雄則是罰鍰金額最高。

另為鼓勵檢舉不法，當時修法也增訂企業內部員工揭發雇主不法的「吹哨者條款」，並提撥部分罰鍰作為民眾檢舉獎勵金。截至去年，經民眾檢舉且有告發計115件，經主管機關裁罰總計7,800萬餘元，民眾申請獎勵金件數41件，核發獎勵金達1,600萬餘元，個案最高者發給1,000萬元檢舉獎金。

環保署強調，透過上述各項策略與作法，水汙染防治成果也顯現在全國50條重要河川水質，嚴重汙染河段長度比率從2001年的13.2%，大幅下降至去年的3.8%，長期呈現改善趨勢。

資料來源：環保署
資料來源：環保署
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環保後勁溪

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