中興電工新能源事業群 進行母子分割

2019-03-26 16:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ╱即時報導



中興電工（1513）今天舉行重大訊息說明記者會，董事會決議通過因應全球氫能科技產業快速發展與推動全球營運佈局，所屬新能源事業群以母子分割方式分割移轉予100%持有的新設子公司中興氫能科技(股)公司，分割基準日暫定為 109 年 4 月 17 日，預計將於 6月 27 日召開之股東常會中提請審議。

中興電工董事長江義福指山，氫能被視為「終極潔淨能源」，「氫能經濟」、「氫能社會」確已來臨，氫能產業勢將蓬勃發展。中興氫能科技股份有限公司以甲醇型燃料電池技術為核心，開發出「產氫」和「發電」系列產品，形成一個包括站內製氫分散式加氫站、發電、配電和智能微電網的完整產業鏈，以完善「氫能產業平台」整體新能源解決方案投入國際市場，甚具前瞻性與未來性。

江義福指出，本分割案將公司新能源事業部門相關營業範圍、營業價值(含有形、無形資產、負債及業務)分割移轉予本公司 100%持有之新設公司（預查登記名稱為「中興氫能科技股份有限公司」）。中興公司分割讓與之新能源事業群營業價值預計為 6 億元，分割後換取中興氫能科技公司普通股 6,000 萬股，每股面額 10 元。

由於中興氫能科技公司為中興電工設立並持股 100%之子公司，且因分割而持有中興氫能科技公司之股權金額與本公司分割之營業

價值相等，相關業務營運亦均正常運作，故原有股東之權益均不受影響。