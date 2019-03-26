群益證員工自發獻愛心 董事長響應贊助童軍營

2019-03-26 14:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



群益金鼎證券長期致力關懷偏鄉，帶動同仁服務熱忱。群益金鼎證券稽核室員工王德義身兼台北市北極星童軍團副團長，帶頭號召舉辦愛心童軍活動，邀請偏鄉學童免費參加，獲得董事長王濬智支持贊助經費，在新北市龜山國小舉辦兩天一夜春令營活動，讓偏鄉孩童也能參與充實的童軍宿營活動。

台北市北極星童軍團自1953年創團至今已有66年，每年都會為團內幼(女)童軍及偏鄉小學學童籌備營隊活動，今年副團長王德義，亦是群益金鼎證券的同仁，提議將此有意義的活動結合公司認養的偏鄉國小，一起為偏鄉盡更大的力。

群益金鼎證券董事長王濬智，向來關注偏鄉教育，不但贊助偏鄉小學經費，更大力提倡偏鄉兒童應有更多文化刺激，增廣見聞，經常遠赴偏鄉鼓勵學童。由於身體力行，在公司裡，員工們也一起響應公司的公益活動，展開群益閱讀志工計畫，陪伴與帶領偏鄉學童愛上閱讀、享受閱讀。

王濬智更常常自掏腰包贊助公益活動。這次春令營活動，所有新店區龜山國小學童的活動費都是由王濬智自掏腰包贊助，就是希望偏鄉孩童也能穿上童軍服，共同參與童軍營隊活動。