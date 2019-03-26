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群益證員工自發獻愛心 董事長響應贊助童軍營

2019-03-26 14:36經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

群益金鼎證券長期致力關懷偏鄉，帶動同仁服務熱忱。群益金鼎證券稽核室員工王德義身兼台北市北極星童軍團副團長，帶頭號召舉辦愛心童軍活動，邀請偏鄉學童免費參加，獲得董事長王濬智支持贊助經費，在新北市龜山國小舉辦兩天一夜春令營活動，讓偏鄉孩童也能參與充實的童軍宿營活動。

台北市北極星童軍團自1953年創團至今已有66年，每年都會為團內幼(女)童軍及偏鄉小學學童籌備營隊活動，今年副團長王德義，亦是群益金鼎證券的同仁，提議將此有意義的活動結合公司認養的偏鄉國小，一起為偏鄉盡更大的力。

群益金鼎證券董事長王濬智，向來關注偏鄉教育，不但贊助偏鄉小學經費，更大力提倡偏鄉兒童應有更多文化刺激，增廣見聞，經常遠赴偏鄉鼓勵學童。由於身體力行，在公司裡，員工們也一起響應公司的公益活動，展開群益閱讀志工計畫，陪伴與帶領偏鄉學童愛上閱讀、享受閱讀。

王濬智更常常自掏腰包贊助公益活動。這次春令營活動，所有新店區龜山國小學童的活動費都是由王濬智自掏腰包贊助，就是希望偏鄉孩童也能穿上童軍服，共同參與童軍營隊活動。

活動當天，王濬智帶著滿臉笑容親臨會場，為孩子們加油打氣。王濬智表示，十分感謝北極星童軍團主辦的「群聚北極星 益童龜山趣」春令營活動，讓偏遠的龜山國小學童也有機會參與童軍活動，並帶領他們在活動中藉由歌聲、遊戲、團康活動、追蹤記號、營火、故事、分站活動等等，學習了團體生活，同時讓城市與偏鄉學童彼此互助又獨立的完成多項挑戰，進而學會凡事自己動手，而不是依賴父母或師長，如此意義非凡的營隊，讓受益的孩童增加，相信也讓城市及偏鄉孩童在心中留下難忘的溫暖回憶。

群益金鼎證券董事長王濬智（右）帶著滿臉笑容親臨會場，為孩子們加油打氣。圖／群益金...
群益金鼎證券董事長王濬智（右）帶著滿臉笑容親臨會場，為孩子們加油打氣。圖／群益金鼎證券提供
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群益金鼎證券董事長王濬智（右）由北極星童軍團春令營營主任曾國材團長(左)手中接過...
群益金鼎證券董事長王濬智（右）由北極星童軍團春令營營主任曾國材團長(左)手中接過感謝狀。圖／群益金鼎證券提供
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群益金鼎證券董事長王濬智（右）由龜山國小校長李正琳(左)手中接過感謝狀。圖／群益...
群益金鼎證券董事長王濬智（右）由龜山國小校長李正琳(左)手中接過感謝狀。圖／群益金鼎證券提供
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偏鄉教育北極星群益

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