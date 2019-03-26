經濟部掛保證 產業發展不會缺水

2019-03-26 13:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



日前新竹地區水情告急，引發許多科技大廠緊張。經濟部水利署強調，因應氣候變遷可能造成的供水風險，政府已有萬全策略，面對5+2產業發展與台商回流投資所需，水利署有信心確保未來供水無虞。

水利署指出，因應氣候變遷及加速投資台灣所需用水，行政院已於2017年11月策訂「穩定供水方案」，透過「開源」、「節流」、「調度」及「備援」等四大策略，興辦水利基礎建設、降低漏水率、提升農業用水效率，以及工業用水循環利用等作法，目標在2031年前增加水源每日519萬噸，並強化區域水源調度備援能力，至今年累計即可增加每日100萬噸水源，相當於增加全台8%用水，並將完成南北重要調度管線。

水利署表示，近年強化水資源建設管理及建立枯旱預警應變機制，透過提早加強節水、區域水源調度、加強灌溉管理等精緻管理因應，確保不會發生往年枯旱時期分區供水與水車競相排隊取水狀況，也讓第一期稻作都能順利完成春耕工作。

水利署補充，目前各項穩定供水工作均已加大力道管控落實，例如至去年底完成桃園中庄調整池、雲林湖山水庫、台南曾文水庫加高蓄升、高雄大樹伏流水、金門海水淡化廠擴建及高雄鳳山溪再生水廠1期。

此外，全台自來水漏水率也已降至15%，加上自來水減漏節水成效，累計增加每日73萬噸水源；預計今年可進一步完成借道福馬圳供應彰濱工業區用水，增加每日5萬噸水源；台南高雄水源聯通管，提升每日20萬噸支援能力；板新二期計畫，新北巿板橋12個行政區可全部由翡翠水庫供應。

至於烏溪鳥嘴潭人工湖、白河水庫更新改善，擴大增加每日30萬噸伏流水取水工程，以及桃園支援新竹幹管等多項工程也已發包施工中，透過供水系統的強化及多元水源供應，穩定供水效益將可逐漸顯現，未來供水將會愈來愈穩定。

水利署表示，自來水減漏工作也將從2017年底15.3％降到2031年的10%，而從去年4月1日開始，已經規範市面上只能販售具省水標章的馬桶及洗衣機。另外，工業用水大戶將要求強化水循環再利用，用水回收率由70%提升至80%；農業節水部分，也已透過老舊圳路改善及推廣省水灌溉等多種方式，提升農業用水效率。