運動小將疲勞性骨折 「震波」助復原

2019-03-26 12:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



近幾年前上映並創下高票房的《KANO》所衍生熱情棒球魂迄今不衰，有位高一棒球隊男選手，即因棒球魂噴發，加強自我鍛鍊以求取佳績，但卻因手肘痛就醫，經「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師李佳霖診斷發現，他的肱骨小頭出現疲勞性骨折，幸好經體外震波治療，加上充分休息與物理治療，幫助這位運動小將的傷勢得以復原。

「活力得中山脊椎外科醫院」骨科醫師李佳霖表示，這位青少年選手因為手肘疼痛來到診間，經理學檢查發現他的手肘內外側都會有壓痛情形，手肘外翻壓力測試顯示內側副韌帶鬆弛，X光顯示肱骨小頭（capitellum）有不規則及骨碎片之狀況，顯示有剝離性骨軟骨炎的表徵，這是屬於疲勞性骨折的一種。

發生原因是棒球隊的小選手，會過度去訓練投擲，長期下來導致肘關節的內側副韌帶有鬆弛的情形，繼而發生外側的橈骨頭及肱骨小頭碰撞，一段時間後，就發生了疲勞性骨折。

無獨有偶的是，李佳霖醫師亦收治一位15歲男選手，因右足踝的疼痛前來就醫。他是國中田徑五項混合運動的代表隊，前幾周為了準備比賽，特地加強了訓練強度。在診間的初步檢查，發現壓痛點是在中後足偏內側，關節活動度雖正常，卻有些微腫脹，X光及超音波的檢查都沒有發現異常。因正逢比賽前，先建議他接受類固醇踝關節注射，但沒想到仍持續疼痛，教練因此決定建議他暫停出賽。

沒想到休息幾周，當這位小選手恢復訓練後，他的右足踝疼痛又反覆發作，再經安排核磁共振的檢查，發現距骨及舟狀骨的骨髓有明顯水腫的情形，證實有距骨及舟狀骨的疲勞性骨折，推測是這名國中生運動員是因短時間做了太多的跳躍及跑步的動作所導致。