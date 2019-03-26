便當送暖不停歇 扶輪社投入百萬重整愛心廚房

2019-03-26 12:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳秉鍇 ╱即時報導



台灣預估將於2026年進入超高齡社會，屆時65歲以上人口將超過總人口的20%，老年人的生活與照護成為重要的社會議題之一。高雄南區扶輪社長期關注社會議題，近日為製作老人家愛心便當超過20年的高雄市建軍慈善會，申請「扶輪社全球獎助金」，並號召其他14個扶輪單位共同捐贈，總金額逾百萬元，用來重新整建使用已超過20年的愛心廚房以及培育地區志工。

高雄市建軍慈善會理事長洪惠雀指出，隨著台灣社會都市化的發展，偏鄉地區青壯年人口紛紛外出打拼、自組家庭，年邁的長者往往獨留家中，並因為行動不方便或經濟困難而導致三餐不正常與營養不良；有感於此，她與丈夫便發願一同照顧這些長輩，二十多來始終如一，視長輩如自身家人般照料。

從民國87年即開始幫老人家送便當的洪惠雀表示，剛開始她是從左鄰右舍的老人家開始服務起，至今範圍已橫跨高雄市多個行政區，每天送出超過200個便當。她認為，對於老人家來說，這不僅僅只是一頓飯，更是每天的期待與溫暖。

「只要我有一口飯吃，阿公阿嬤就有一口飯吃！」洪惠雀說，為了節省成本，從買菜到完成便當全都是夫妻倆自己做。此外，雖然曾因為經費來源的不穩定，甚至不惜向銀行借款；但是，她也強調，雖然過程辛苦，卻從未有放棄的念頭，因為這是她們對老人家的承諾。

高雄南區扶輪社社友多年前幫助在路邊送便當卻不慎摔傷的高雄市建軍慈善會志工，當時建軍慈善會的交通工具不足，等待配送便當的阿公、阿嬤們又分散在各個地區，志工為了快點讓老人家吃上熱騰騰的便當，經常用摩托車超載便當，往往不小心就會摔傷。當時高雄南區扶輪社在深入了解建軍慈善會的困境後，廣邀其他扶輪社，一起捐贈送餐摩托車予建軍慈善會，兩年前再次邀請友社共同捐贈採買物資的小貨車，為製作與配送愛心便當的工作增添不少幫助。

扶輪社推動公益不遺餘力，各社義不容辭爭相參與。高雄南區扶輪社今年更主動為建軍慈善會申請「扶輪社全球獎助金」，聯合其它14個國內外扶輪單位，將於本月29日正式啟用愛心廚房，希望能持續推動愛心善舉，讓更多獨居老人可以吃到溫暖健康的美味便當。此次活動共籌措超過百萬元，全數作為愛心廚房的修繕與地方志工的培育和地區發展使用。