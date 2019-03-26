新版預售屋契約5月上路 禁用爐碴，屋簷、雨遮不得計價

2019-03-26 11:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



為更保障消費者購買預售屋權益，消保處審議通過修正版「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，除增訂禁止爐碴利用於預售屋外，也明訂接通自來水、電力與天然瓦斯費用的負擔方式。

同時，除既有的樑柱和樓梯外，此次還增列基礎、承重牆壁、樓地板、屋頂為預售屋結構保固項目，並由賣方保固15年，相關增修規定，預計最快5月上路。

此外，針對過去也爭議不斷的屋簷、雨遮和陽台，都屬於附屬建物面積登記項目。消保處表示，這次也修訂為107年1月1日以後申請建造執照者，其附屬建物面積僅限「陽台」可以辦理測繪登記，以減少建物虛坪買賣及交易計價爭議。

投入畢生積蓄，卻買到摻雜爐碴的「青春痘屋」，這讓屋主情何以堪。消保處審議通過修正版「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」，嚴禁工業用廢棄物，不可用於和人體相關的建材。消保處簡任秘書陳星宏表示，若買方發現建商有使用爐碴情事，應立即要求撥款銀行終止撥款給建商，建商也應負連帶賠償責任。

陳星宏進一步指出，當你發現牆壁會莫名的剝落，就應該要注意自己是否買到了「爐碴屋」，因為爐碴屋會造成結構安全很嚴重的影響。

除了嚴禁使用爐碴外，陳星宏表示，若建商或代銷公司違反此次增修的「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」的相關規定，主管機關會令其限期改正，屆期不改正者，將依消保法處以3萬元以上50萬以下罰鍰，且可連續開罰。

此外，此次消保處也增訂接通「自來水、「電力」與「天然瓦斯」費用的負擔方式。其中，內管或外管的定義是以「預售屋基地範圍」做區分，而自來水及電力部分，則不論內管或外管費用，則均由賣方負擔。不過，天然瓦斯部分，內管費用由賣方負擔，外管費用則由買賣雙方議定，若未議定者，則由賣方負擔。

消保處提醒，預售屋交易金額甚高，簽約前應逐條詳閱契約內容，以避免發生消費爭議，侵害自身權益。若遇有契約內容與「預售屋買賣定型化契約應記載不得記載事項」規定未合部分，則可請求建商及代銷公司修改或拒絕簽約，以保障自身權益。