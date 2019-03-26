建商瘋狂獵地 Q1土地交易創歷史新高

2019-03-26 10:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



商仲業者統計指出，今年首季建商瘋狂獵地，單季買地達489億元，帶動單季大型土地交易金額衝破500億元，達574億元，比去年同期大增近九成，創歷史新高。

第一太平戴維斯表示，今年首季建商購力道比2013年住宅交易高峰時期，還高出三成，顯示建商樂觀看待住宅市場發展，特別是台中及新北住宅房價基期較低的都會區。

首季有多筆土地標售寫下競標盛況，包括大同土城標售吸引16封標單，最後由茂德機構旗下的和碩開發取得，溢價率高達49%；國產署的台中土地標售，以45億元脫標，平均溢價率11%。

另外建商嗅到市區商辦老舊及都更危老衍生的商機，也積極搶進商業用地或都會區的工業土地，主要鎖定台北市與新北市，推案重心從住宅開發轉向興建商辦及科技廠辦。

其中，興富發砸下51.1億元標得大同復興北路商業地，將興建商辦大樓；華固斥資20.55億元購入新莊工業地，規畫興建廠辦，江陵建設、京城及宏普建設分別取得商用土地，合計第一季建商購置商辦及科技廠辦土地達145億元。

商用不動產方面也延續去年底的熱絡買氣，今年第一季在台商擴大生產布局與縣市首長拚經濟效應下，單季成交金額為192億元，年增率達63%，其中海霸王集團以54.4億元由法拍市場標下高雄85大樓部分樓層，為今年至今最大筆商用不動產投資。