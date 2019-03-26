桃園推案躍升北台二哥 業者憂惡夢重演

2019-03-26 09:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 游智文 ╱即時報導



市調統計顯示，桃園推案熱再起，今年329檔期推案量逾500億，排名北台第二。由於桃園房市現仍以自住為主，外來客不多，業者憂心推案爆量區惡夢重演。

住展雜誌近日公布329檔推案統計，北台灣今年檔期案量預估逾2200億元，其中桃園達570億，較去年大增五成，超越台北市，僅次於新北市，在北台灣排名第二。

住展雜誌企研室經理何世昌表示，今年桃園329檔推案集中在中路、龜山A7兩大重劃區，兩個都是新興重劃區，中路案量在百億以上，龜山A7更多，光是「竹城甲子園」一案就達130億，加上遠雄新未來2、欣時代等，總案量逾230億元。

何世昌說，桃園因高鐵、升格、航空城以及機場捷運等題材，金融海嘯後一度掀起推案狂潮，以青埔來說，一年推案量就達六、七百億，比整個高雄市還多。從2010年到2014年，桃園329檔期推案量都高於北市，穩居北台房市二哥。

但2014年房市反轉後，先前龐大推案量累積下來大量餘屋，讓桃園房市吃足苦頭。

以青埔為例，先是投資客拋售，建商見情勢不對，也加入倒貨行列，結果形成逃命氛圍，為求脫手，投資客、建商多殺多競相降價，新案房價從最高三、四字頭，一路下殺到一、二字頭。

八德擴大重劃區也一樣，由於投資客怕貸款過不了，都想搶在交屋前脫手，甚至賠錢也要賣，房價也從一坪23、24萬元，短時間內跌回到一字頭。

何世昌說，截至目前，青埔、八德仍在「療傷止痛」，青埔房價略有回穩，目前單價在22萬~35萬之間，相較之前30萬起跳，仍有一段距離，前兩年青埔推案幾乎停擺，現在慢慢有些推案，但數量不多。