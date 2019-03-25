壹電視大樓賣了！中電砸14.5億元買下

2019-03-25 21:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美玲 ╱即時報導



「壹電視大樓」賣了。中國電器今(25)日公告以總價約14.5億元買下該棟辦公大樓，扣除車位，二樓以上每坪成交單價約43.6萬元合乎市場行情。

老牌照明大廠中電2017年底將位於台北市忠孝東路案段、杭州南路的中電總部150平土地與540坪建物出售予美好家庭公司（電視購物頻道VIVA），回收12.8億元現金；今日又大動作砸下14.5億元，向隸屬於壹傳媒創辦人黎智英旗下香港商盛至有限公司買下「壹電視大樓」。第一太平戴維斯初估，該筆交易投報率約2.8%。

丁玟甄分析，去年下半年至今房市氛圍轉佳，加上市場游資豐沛且低利率，不僅樂富一號REITs以21.6億元買下內科NARSA科技總署大樓7~10樓共四個樓層，擁有2.8%~3%投報率。去年11月玉山銀行也以60.88億元買下冠德建設位於台北市敦化北路的兩棟地上權辦公大樓案，顯示商用不動產已經走出2017年至2018首季之最谷底市況。

中國電器是國內老牌電器公司，大股東是日治時期台灣五大家族之一的基隆顏家；中電旗下土地資產豐厚，在雙北、新竹、台南、高雄等廠區及營業所，坐擁3、4萬坪土地；中電今日除公告購買壹電視大樓之外，董事會還通過現金減資的議案，預計將減資一成。