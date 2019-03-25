單元12鉅虹「水岸岩」熱銷九成 劉品辰透露選地哲學

2019-03-25 21:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台中市北屯單元12是目前台中最熱的推案區，早早看好單元12與捷運機廠專區的鉅虹建設，今年初推出新案「水岸岩」，規劃大三房、四房產品，每坪開價27萬至31萬元，熱銷已近九成。

鉅虹目前在單元12與捷運機場專區，還有8筆、合計逾1萬坪土地，其中有3筆面水岸，其餘多面臨公園與學校，堪稱區域大地主。董事長劉品辰透露選地哲學，強調土地的價值在於與週遭環境結合，才能創造更多生活價值。

劉品辰表示，自從多年前開始參觀國外建築後，讓他有極深的感悟——建築該是住戶最好的後盾，因此買地都特別重視周遭環境，必須有寬廣的生活空間。

「水岸岩」位於旱溪自行車道旁，基地面積2,516坪、建蔽率僅38%，是為了留出千坪綠地，種植有120棵大型喬木，每戶都有一棵主樹，陽台進行降板樹穴，讓大樹生長得更好，屋頂設置菜圃，住戶可遠眺中央山脈與鳶嘴山，視野無限寬廣。

劉品辰愛植物，「水岸岩」是他規劃綠建築的第三代，一開始從雨遮、陽台綠化到建築雙層外皮(double skin)，再加入直線性地下停車、建築外觀的垂直綠化，他一路堅持經營生活美學，社區必有水、風、綠、光等元素，與小時候釣青蛙、抓蟋蟀的鄉居野趣關係極大。

室內部分，「水岸岩」規劃了大三房、四房產品，前者為38、40、43坪，後者為53、56坪，目前僅剩低樓層。劉品辰強調，為了讓室內有更多的使用空間，樑柱外推，廚房現已成為家庭生活重心，因此不管三房或四房產品皆為開放式廚房，可結合客廳、餐廳，增加空間感。

為了讓住戶降低室內裝修費用，此案採用德國木地板，大門面對室內採用木頭原色，廚房吊櫃亦同，即使空屋交屋，也已具有一定美感。最特別的是，工作陽台配有暖風機，扣除工作陽台，走道尚有120公分寬，足夠讓二名師傅安裝洗衣機。

鉅虹建設處副總經理陳國仁表示，捷運機廠專區推出的首件個案「G Casa」，在潛銷期早已完銷，但公司習慣圖面慢慢磨、施工要按部就班，「水岸岩」因此相隔許久才推出。許多客戶非常喜歡水景與綠園的設計，轉介紹客戶就占有三成左右，多為北屯、北區與西屯區客戶。

劉品辰表示，目前二期、三期也都在旱溪附近，三期與「水岸岩」將形成同一街廓，預計「水岸岩」在2021年完工後，屆時將更能締造該區段的建築價值。

為呈現生活建築的理想，「鉅虹美學館」是單元12的接待中心、更是美術館，這次邀請了藝術家余燈銓、謝淑慧、陳得賜進行聯合展覽，為期三個月。